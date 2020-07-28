https://ria.ru/20200728/1575081427.html
"Аэрофлот" продал около трех тысяч билетов на рейсы из Москвы в Лондон
Пассажиры за последнее время купили около 3 тысяч билетов на рейсы между Москвой и Лондоном, загрузка увеличивается, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:02
2020-07-29T08:54
аэрофлот
великобритания
москва
лондон
общество
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https://ria.ru/20200728/1575052137.html
великобритания
москва
лондон
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, великобритания, москва, лондон, общество