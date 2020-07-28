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"Аэрофлот" продал около трех тысяч билетов на рейсы из Москвы в Лондон
Пассажиры за последнее время купили около 3 тысяч билетов на рейсы между Москвой и Лондоном, загрузка увеличивается, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-29T08:54
аэрофлот
великобритания
москва
лондон
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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аэрофлот, великобритания, москва, лондон, общество

"Аэрофлот" продал около трех тысяч билетов на рейсы из Москвы в Лондон

18:02 28.07.2020 (обновлено: 08:54 29.07.2020)
80
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАэрофлот
Аэрофлот
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Аэрофлот. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пассажиры за последнее время купили около 3 тысяч билетов на рейсы между Москвой и Лондоном, загрузка увеличивается, сообщила РИА Новости пресс-секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова.
"Что касается Великобритании, то основной спрос формируется по направлению из Лондона в Москву. За последнее время билеты по маршруту Москва-Лондон-Москва купили около трех тысяч пассажиров, и загрузка увеличивается", - сказала Спивакова.
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