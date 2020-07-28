https://ria.ru/20200728/1575074854.html
Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
Здание бывшего кинотеатра в городе Вязники Владимирской области горит на 900 квадратных метрах, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T23:52
2020-07-28T23:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимирская область
вязники
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_f98a317e509c5e945289a8e23eb1bcc6.jpg
https://ria.ru/20200727/1575012455.html
владимирская область
вязники
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_f98a317e509c5e945289a8e23eb1bcc6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_6e13ade95304871df0417cf9e197639b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_515:0:2562:2047_1400x0_80_0_0_5a55b92ef8fcffe37675e897e400d5f6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимирская область, вязники, происшествия