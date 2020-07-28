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Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
Здание бывшего кинотеатра в городе Вязники Владимирской области горит на 900 квадратных метрах, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T23:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимирская область
вязники
происшествия
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владимирская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимирская область, вязники, происшествия

Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра

23:52 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Здание бывшего кинотеатра в городе Вязники Владимирской области горит на 900 квадратных метрах, сообщили в МЧС России.
Сообщение о пожаре на Советской улице, 50 города Вязники поступило в 21.49 мск)
"Произошло возгорание заброшенного здания (бывший кинотеатр) по всей площади - 900 квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Угрозы распространения нет", - отметили в МЧС.
Уточняется, что к тушению пожара привлекаются 31 человек и десять единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимирская областьВязникиПроисшествия
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