Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Здание бывшего кинотеатра в городе Здание бывшего кинотеатра в городе Вязники Владимирской области горит на 900 квадратных метрах, сообщили в МЧС России.

Сообщение о пожаре на Советской улице, 50 города Вязники поступило в 21.49 мск)

"Произошло возгорание заброшенного здания (бывший кинотеатр) по всей площади - 900 квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Угрозы распространения нет", - отметили в МЧС.