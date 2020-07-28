Заммэра Москвы оценил экономическую ситуацию в городе

"Мы не видим никакого роста, который превышал бы среднестатистические показатели по городу. Да, действительно происходит ликвидация ИП, юридических лиц, но показатели не превышают нормальную ситуацию для экономики города", - отметил заммэра.

Также Ефимов сообщил, что в столице зафиксирован "сильный провал" по налогу на прибыль. По его словам, это связано с сокращением оборотов.

"Если сравнивать с прошлым годом, то на сегодняшний момент у нас порядка на минус 15-17%. Это достаточно большое снижение. К сожалению, мы прогнозируем, что недополучим порядка 500-550 миллиардов рублей в доходах на этот год", - добавил заммэра.