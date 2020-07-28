https://ria.ru/20200728/1575074769.html
Заммэра Москвы оценил экономическую ситуацию в городе
Полную картину экономики Москвы можно будет увидеть к концу августа, когда откроются все предприятия, в городе происходит ликвидация ИП и юридических лиц, но... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:50
2020-07-28T23:53
владимир ефимов (политик)
москва
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владимир ефимов (политик), москва, экономика
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Полную картину экономики Москвы
можно будет увидеть к концу августа, когда откроются все предприятия, в городе происходит ликвидация ИП и юридических лиц, но показатели не превышают среднестатистические по городу, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
во вторник.
"Реальную картинку экономики мы увидим к концу августа, там уже полное раскрытие - раз. Второе - мы увидим ситуацию, связанную с выходом из ограничений всех сфер услуг", - сообщил Ефимов в интервью телеканалу "Москва 24".
Заммэра отметил, что кроме выручки, дополнительным "маркером" для оценки состояния экономики города служит показатель закрывшихся предприятий, ИП или банкротства.
"Мы не видим никакого роста, который превышал бы среднестатистические показатели по городу. Да, действительно происходит ликвидация ИП, юридических лиц, но показатели не превышают нормальную ситуацию для экономики города", - отметил заммэра.
Также Ефимов сообщил, что в столице зафиксирован "сильный провал" по налогу на прибыль. По его словам, это связано с сокращением оборотов.
"Если сравнивать с прошлым годом, то на сегодняшний момент у нас порядка на минус 15-17%. Это достаточно большое снижение. К сожалению, мы прогнозируем, что недополучим порядка 500-550 миллиардов рублей в доходах на этот год", - добавил заммэра.