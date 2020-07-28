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Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
Заявление представителя Еврокомиссии о запрете въезда в Крым гражданам Украины является неправдой, так как ограничения связаны исключительно с пандемией... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T23:46
наталья пеньковская
сергей михеев
еврокомиссия
европа
республика крым
севастополь
украина
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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наталья пеньковская, сергей михеев, еврокомиссия, европа, республика крым, севастополь, украина, общество

Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины

23:46 28.07.2020
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоСтелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Заявление представителя Еврокомиссии о запрете въезда в Крым гражданам Украины является неправдой, так как ограничения связаны исключительно с пандемией коронавируса, сказал РИА Новости политолог Сергей Михеев.
В ЕС ранее заявили, что обеспокоены "ограничением" свободного доступа граждан Украины на территорию Крыма.
"Что касается "крокодиловых слез" о гражданах Украины, которые якобы не могут въехать (в Крым), это откровенная ложь. Может быть, товарищи из Еврокомиссии не знают, но люди, имеющие собственность (в Крыму), насколько я знаю, особых проблем при въезде на полуостров не имеют. Вопросы, связанные с коронавирусом, возникли везде. Я напомню, что Европа закрывает свои границы и так далее. Вот я сейчас нахожусь в Крыму и вижу здесь граждан Украины, которые приехали сюда просто на отдых", - сказал Михеев.
Въезжающим на территорию Крыма иностранцам, как и на всю территорию России, на данный момент необходимо предоставить тест на коронавирус (ПЦР), сообщила журналистам во вторник главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.
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