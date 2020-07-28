Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Заявление представителя Еврокомиссии о запрете въезда в Крым гражданам Украины является неправдой, так как ограничения связаны исключительно с пандемией коронавируса, сказал РИА Новости политолог Сергей Михеев.
В ЕС ранее заявили, что обеспокоены "ограничением" свободного доступа граждан Украины на территорию Крыма.
"Что касается "крокодиловых слез" о гражданах Украины, которые якобы не могут въехать (в Крым), это откровенная ложь. Может быть, товарищи из Еврокомиссии не знают, но люди, имеющие собственность (в Крыму), насколько я знаю, особых проблем при въезде на полуостров не имеют. Вопросы, связанные с коронавирусом, возникли везде. Я напомню, что Европа закрывает свои границы и так далее. Вот я сейчас нахожусь в Крыму и вижу здесь граждан Украины, которые приехали сюда просто на отдых", - сказал Михеев.
Въезжающим на территорию Крыма иностранцам, как и на всю территорию России, на данный момент необходимо предоставить тест на коронавирус (ПЦР), сообщила журналистам во вторник главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.