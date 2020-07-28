https://ria.ru/20200728/1575074500.html
Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
Действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, готовы поддержать 72,3% граждан республики, свидетельствуют... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T23:30
2020-07-28T23:30
анна канопацкая
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна канопацкая, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 28 июл – РИА Новости.
Действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко
, который баллотируется на шестой срок, готовы поддержать 72,3% граждан республики, свидетельствуют данные проведенного аналитическим центром Ecoom соцопроса.
Соцопрос "об электоральных настроениях и предпочтениях граждан" был проведен по заказу белорусского телеканала ОНТ
, результаты размещены во вторник на его сайте. Исследование проводилось 23–27 июля 2020 года методом телефонного опроса. Республиканская выборка составляет 1879 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,5-4%. По итогам предыдущего соцопроса, проведенного Ecoom 10-13 июля также по заказу ОНТ, сообщалось, что Лукашенко на выборах готовы поддержать на выборах 69,4% граждан.
"Александра Лукашенко готовы поддержать 72,3% белорусов. Рейтинги остальных не превышают суммарно 10%. Затруднились ответить – 10,9%, не захотели отвечать – 3,1%, против всех – 3,7%", - говорится в сообщении.
Из размещенной таблицы видно, что, кандидата Светлану Тихановскую
готовы поддержать 7,5% граждан, Анну Канопацкую
– 1,6%, Сергея Черечня – 0,2%, Андрея Дмитриева
– 0,7%.
Отмечается также, что уровень доверия Лукашенко, который включает не только электоральный рейтинг, но и оценку социально-экономической политики главы государства, эффективности принимаемых им решений, составляет 78,1%.
Согласно полученным в ходе опроса данным, участие в голосовании планируют принять в общей сложности 89,5% населения, при этом к возможности досрочного голосования в целом положительно относится более половины населения - 61,4%.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек.