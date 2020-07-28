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Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
Действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, готовы поддержать 72,3% граждан республики, свидетельствуют... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T23:30
анна канопацкая
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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анна канопацкая, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос

23:30 28.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, готовы поддержать 72,3% граждан республики, свидетельствуют данные проведенного аналитическим центром Ecoom соцопроса.
Соцопрос "об электоральных настроениях и предпочтениях граждан" был проведен по заказу белорусского телеканала ОНТ, результаты размещены во вторник на его сайте. Исследование проводилось 23–27 июля 2020 года методом телефонного опроса. Республиканская выборка составляет 1879 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,5-4%. По итогам предыдущего соцопроса, проведенного Ecoom 10-13 июля также по заказу ОНТ, сообщалось, что Лукашенко на выборах готовы поддержать на выборах 69,4% граждан.
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"Александра Лукашенко готовы поддержать 72,3% белорусов. Рейтинги остальных не превышают суммарно 10%. Затруднились ответить – 10,9%, не захотели отвечать – 3,1%, против всех – 3,7%", - говорится в сообщении.
Из размещенной таблицы видно, что, кандидата Светлану Тихановскую готовы поддержать 7,5% граждан, Анну Канопацкую – 1,6%, Сергея Черечня – 0,2%, Андрея Дмитриева – 0,7%.
Отмечается также, что уровень доверия Лукашенко, который включает не только электоральный рейтинг, но и оценку социально-экономической политики главы государства, эффективности принимаемых им решений, составляет 78,1%.
Согласно полученным в ходе опроса данным, участие в голосовании планируют принять в общей сложности 89,5% населения, при этом к возможности досрочного голосования в целом положительно относится более половины населения - 61,4%.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек.
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