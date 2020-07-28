Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос

МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Действующего президента Действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко , который баллотируется на шестой срок, готовы поддержать 72,3% граждан республики, свидетельствуют данные проведенного аналитическим центром Ecoom соцопроса.

Соцопрос "об электоральных настроениях и предпочтениях граждан" был проведен по заказу белорусского телеканала ОНТ , результаты размещены во вторник на его сайте. Исследование проводилось 23–27 июля 2020 года методом телефонного опроса. Республиканская выборка составляет 1879 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,5-4%. По итогам предыдущего соцопроса, проведенного Ecoom 10-13 июля также по заказу ОНТ, сообщалось, что Лукашенко на выборах готовы поддержать на выборах 69,4% граждан.

"Александра Лукашенко готовы поддержать 72,3% белорусов. Рейтинги остальных не превышают суммарно 10%. Затруднились ответить – 10,9%, не захотели отвечать – 3,1%, против всех – 3,7%", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что уровень доверия Лукашенко, который включает не только электоральный рейтинг, но и оценку социально-экономической политики главы государства, эффективности принимаемых им решений, составляет 78,1%.

Согласно полученным в ходе опроса данным, участие в голосовании планируют принять в общей сложности 89,5% населения, при этом к возможности досрочного голосования в целом положительно относится более половины населения - 61,4%.