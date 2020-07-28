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Распространение нового коронавируса
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Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
Сенат итальянского парламента во вторник поддержал продление режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией COVID-19. С предложением продлить меры по РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T23:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
джузеппе конте
коронавирусы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, джузеппе конте, коронавирусы, италия, в мире

Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября

23:30 28.07.2020
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© AP Photo / Alessandra TarantinoМедицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
© AP Photo / Alessandra Tarantino
РИМ, 28 июл – РИА Новости. Сенат итальянского парламента во вторник поддержал продление режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией COVID-19. С предложением продлить меры по борьбе с коронавирусом и по восстановлению страны после эпидемии в верхней палате выступил премьер-министр Джузеппе Конте.
Он назвал продление режима ЧС необходимым прежде всего потому, что данные Научно-технического комитета, созданного при правительстве Италии, "показывают, что вирус продолжает циркулировать". Кроме того, премьер подчеркнул, что без продления режима ЧС утратят силу многие действующие сейчас распоряжения правительства, без которых сдерживание распространения коронавируса фактически будет невозможным.
"Режим ЧС является основанием для активизации полномочий, необходимых для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. В число этих полномочий входит принятие мер, которые без таких оснований не могут быть реализованы с такой же скоростью", - сказал Конте.
Он отметил, что вопрос продления режима обсуждался на утреннем заседании Совета министров, однако само решение предложено рассмотреть законодательному органу с тем, чтобы "принимать во внимание указания" обеих палат и тем самым разделить за это ответственность.
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По завершении выступления премьера сенат принял резолюцию большинства, которая "поручает правительству определить 15 октября датой завершений национального режима чрезвычайной ситуации", говорится в сообщении на сайте палаты. За проголосовали 157 сенаторов, против выступили 125 парламентариев, трое воздержались. В среду аналогичный вопрос будет рассмотрен и в палате депутатов, где также ожидается речь Конте.
Как отмечают местные СМИ, изначальная дата - 31 октября - сместилась на две недели в ходе переговоров между представителями правительства и различных партий правящей коалиции.
Совет министров Италии 31 января принял постановление о введении на полгода режима ЧС в стране в связи с распространением COVID-19 после обнаружения первых случаев заражения на национальной территории. При режиме ЧС все основные решения, связанные со сдерживанием распространения коронавируса и преодолением последствий пандемии, принимаются правительством Италии без утверждения в парламенте. По этой причине партии парламентской оппозиции неоднократно выступали против продления чрезвычайной ситуации.
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По состоянию на вторник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 246 тысяч, более 198 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 35 123 человека. В июле число новых заражений в Италии находится на уровне 200-300 случаев в сутки. В больницах сейчас остаются чуть более 700 инфицированных пациентов, причем в отделениях интенсивной терапии - всего 40 человек. В целом количество случаев заражения и жертв за сутки соответствует уровню начального периода эпидемии (конец февраля – начало марта).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джузеппе КонтеКоронавирусыИталияВ мире
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