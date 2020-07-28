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Детский омбудсмен Москвы следит за ситуацией с выпавшим из окна мальчиком
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что следит за ситуацией с выпавшим из окна семилетним мальчиком. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T23:22
ольга ярославская
москва
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РИА Новости
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ольга ярославская, москва, происшествия

Детский омбудсмен Москвы следит за ситуацией с выпавшим из окна мальчиком

18:22 28.07.2020 (обновлено: 23:22 28.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДетская больница
Детская больница
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что следит за ситуацией с выпавшим из окна семилетним мальчиком.
Ранее в СМИ появилась информация, что два охранника жилого комплекса на западе Москвы спасли жизнь семилетнему мальчику: мужчины растянули матрас за секунду до того, как мальчик сорвался вниз с седьмого этажа.
Машина скорой помощи
27 июля, 15:13
В Подмосковье с начала года более 50 детей выпали из окон
"Ребенок в реанимации, им занимаются медики. Мы выясняем обстоятельства дела и будем следить за этой ситуацией", - сообщила Ярославская.
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Ольга ЯрославскаяМоскваПроисшествия
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