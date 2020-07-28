https://ria.ru/20200728/1575074348.html
Детский омбудсмен Москвы следит за ситуацией с выпавшим из окна мальчиком
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что следит за ситуацией с выпавшим из окна семилетним мальчиком. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:22
2020-07-28T23:22
ольга ярославская
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200727/1574988879.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга ярославская, москва, происшествия