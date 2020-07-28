Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575074272.html
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, общее число умерших достигло 4434, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T23:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285580_0:257:2725:1790_1400x0_80_0_0_131cae8a710e9c119d35c9517a4cd99a.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285580_0:257:2725:1790_1400x0_80_0_0_131cae8a710e9c119d35c9517a4cd99a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285580_0:2:2725:2046_1400x0_80_0_0_a21d419e4db87d6d3c1338538d6086f3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285580_339:0:2386:2047_1400x0_80_0_0_64c3fe395def1f09e7ac4738a749a38b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

23:17 28.07.2020
756
© РИА Новости / Валерий МельниковМедицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, общее число умерших достигло 4434, следует из данных оперативного штаба.
Днем ранее сообщалось о 10 умерших.
"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
38260421
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
Рекомендуем
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
АПЛ Владимир Мономах
В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
Светлана Тихановская
Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Премия Emmy
Стали известны номинанты на премию "Эмми"
Работник пожарной охраны
Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Совфеде оценили заявление Евросоюза о милитаризации Крыма
Пассажирский самолет в небе
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 10 августа
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
Здание Счетной палаты РФ в Москве
СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
Девушка ест суп в кафе
Названы лучшие рестораны мира
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26В Бразилии за сутки выявили более 40 тысяч случае коронавируса
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
Лента новостейМолния