В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины

"После заседания трёхсторонней контактной группы 22 июля, на которой было достигнуто соглашение о дополнительных мерах по укреплению режима прекращения огня с 00.01 27 июля, СММ зафиксировала 111 нарушений режима тишины, все в Донецкой области, включая 21 взрыв", - говорится в отчёте, распространённом пресс-службой ОБСЕ.
Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия, вступившие в силу 27 июля, предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта. Между тем командование операцией объединенных сил Украины заявило в понедельник о зафиксированных обстрелах со стороны ДНР в первый же час с момента вступления в силу дополнительных мер. В ДНР и ЛНР назвали провокацией обвинения со стороны Киева в нарушении перемирия в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.