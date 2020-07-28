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Природный пожар охватил примерно десять тысяч гектаров на юге Ирана
Природный пожар начался во вторник в южной части Ирана, распространившись на площади порядка 10 тысяч гектаров, сообщило агентство ISNA со ссылкой на местные... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T23:15
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иран, в мире

Природный пожар охватил примерно десять тысяч гектаров на юге Ирана

18:15 28.07.2020 (обновлено: 23:15 28.07.2020)
19
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов / Перейти в фотобанкЛесные пожары
Лесные пожары
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов
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ТЕГЕРАН, 28 июл - РИА Новости. Природный пожар начался во вторник в южной части Ирана, распространившись на площади порядка 10 тысяч гектаров, сообщило агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
По его данным, горит растительность на возвышенностях районов Махарлу и Добане, расположенных в провинции Фарс.
"Огнем к данному моменту оказались охвачены природные участки площадью около 10 тысяч гектаров", - цитирует агентство Мохсена Пурзареи, главу округа Сервестан, где произошло возгорание.
По его словам, наполовину возгорание удалось локализовать. Причины пожара пока неизвестны.
Летом природные пожары в Иране – не редкость, периодически причиной становятся поджоги, но зачастую этому способствует и жаркий климат. В Фарсе, где произошло возгорание, на 28 июля, согласно данным иранских синоптиков, температура находилась на уровне +39 градусов.
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