Природный пожар охватил примерно десять тысяч гектаров на юге Ирана

ТЕГЕРАН, 28 июл - РИА Новости. Природный пожар начался во вторник в южной части Природный пожар начался во вторник в южной части Ирана , распространившись на площади порядка 10 тысяч гектаров, сообщило агентство ISNA со ссылкой на местные власти.

По его данным, горит растительность на возвышенностях районов Махарлу и Добане, расположенных в провинции Фарс.

"Огнем к данному моменту оказались охвачены природные участки площадью около 10 тысяч гектаров", - цитирует агентство Мохсена Пурзареи, главу округа Сервестан, где произошло возгорание.

По его словам, наполовину возгорание удалось локализовать. Причины пожара пока неизвестны.