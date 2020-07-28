Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве

"Nord Stream 2 AG не разделяет аргументации суда, касающейся процессуальных вопросов, и по-прежнему убеждена, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией", — говорится в релизе.

В мае Суд общей юрисдикции ЕС отклонил иск против поправок в европейское законодательство о газопроводах из третьих стран. Оператор отмечал, что суд не отверг иск по существу, решение касалось только процессуальных вопросов.