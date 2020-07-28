https://ria.ru/20200728/1575074000.html
Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
Оператор "Северного потока — 2", Nord Stream 2 AG, подал апелляцию в Европейский суд на решение Суда общей юрисдикции ЕС, сообщили в компании. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T23:01
2020-07-28T23:53
nord stream 2 ag
европейский суд
евросоюз
экономика
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https://radiosputnik.ria.ru/20200616/1572997180.html
Егор Панкратов
Всё будет хорошо.
79
Деда Паша
Не пора ли трубы из воды вытаскивать и на металолом пустить...А газ в деревни и поселки провести. ...
60
8
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155528/59/1555285923_0:0:3016:1698_1400x0_80_0_0_af976c328302ff058fa619c336f3a58c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
nord stream 2 ag, европейский суд, евросоюз, экономика