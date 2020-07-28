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Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
Оператор "Северного потока — 2", Nord Stream 2 AG, подал апелляцию в Европейский суд на решение Суда общей юрисдикции ЕС, сообщили в компании. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T23:53
nord stream 2 ag
европейский суд
евросоюз
экономика
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nord stream 2 ag, европейский суд, евросоюз, экономика

Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве

23:01 28.07.2020 (обновлено: 23:53 28.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчасток строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Оператор "Северного потока — 2", Nord Stream 2 AG, подал апелляцию в Европейский суд на решение Суда общей юрисдикции ЕС, сообщили в компании.
Компания оспаривает решение о Газовой директиве Евросоюза.
"Nord Stream 2 AG не разделяет аргументации суда, касающейся процессуальных вопросов, и по-прежнему убеждена, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией", — говорится в релизе.
В мае Суд общей юрисдикции ЕС отклонил иск против поправок в европейское законодательство о газопроводах из третьих стран. Оператор отмечал, что суд не отверг иск по существу, решение касалось только процессуальных вопросов.
Обновленная Газовая директива предполагает, в частности, что, добычей и транспортировкой газа по участкам трубопроводов, идущих по территории государств ЕС из третьих стран, должны заниматься разные компании.
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Nord Stream 2 AGЕвропейский судЕвросоюзЭкономика
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