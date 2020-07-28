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Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса
Ялтинский международный экономический форум в 2020 году проводиться не будет, а состоится в традиционное время весной 2021 года на высоком правительственном... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T22:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ялтинский международный экономический форум (ямэф)
сергей аксенов (политик)
ялта
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ялтинский международный экономический форум (ямэф), сергей аксенов (политик), ялта, экономика

Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса

18:53 28.07.2020 (обновлено: 22:54 28.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЯлтинский международный экономический форум
Ялтинский международный экономический форум
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Ялтинский международный экономический форум в 2020 году проводиться не будет, а состоится в традиционное время весной 2021 года на высоком правительственном уровне, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.
"Нет, не будет. В связи с эпидемией коронавируса", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос, возможно ли проведение форума осенью 2020 года.
"Решили форум перенести на следующий год и провести его весной, уровень будет высокий, правительственный, международная повестка будет, достаточно серьезная", - добавил он.
Глава Крыма напомнил, что оргкомитет форума возглавит вице-премьер Марат Хуснуллин.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. Число участников форума превысило 4,5 тысячи человек из около 100 стран мира. В 2020 году форум был перенесен на более поздний срок в связи с распространением в мире коронавируса.

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

Плакат Ялтинского международного экономического форума в Крыму
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Крымский депутат прокомментировал перенос Ялтинского форума
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ)Сергей Аксенов (политик)ЯлтаЭкономика
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