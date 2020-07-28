Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса

"Нет, не будет. В связи с эпидемией коронавируса", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос, возможно ли проведение форума осенью 2020 года.

"Решили форум перенести на следующий год и провести его весной, уровень будет высокий, правительственный, международная повестка будет, достаточно серьезная", - добавил он.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. Число участников форума превысило 4,5 тысячи человек из около 100 стран мира. В 2020 году форум был перенесен на более поздний срок в связи с распространением в мире коронавируса.