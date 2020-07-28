https://ria.ru/20200728/1575073789.html
Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса
Ялтинский международный экономический форум в 2020 году проводиться не будет, а состоится в традиционное время весной 2021 года на высоком правительственном... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:53
2020-07-28T22:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ялтинский международный экономический форум (ямэф)
сергей аксенов (политик)
ялта
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ялтинский международный экономический форум (ямэф), сергей аксенов (политик), ялта, экономика
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости.
Ялтинский международный экономический форум в 2020 году проводиться не будет, а состоится в традиционное время весной 2021 года на высоком правительственном уровне, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов
.
"Нет, не будет. В связи с эпидемией коронавируса", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос, возможно ли проведение форума осенью 2020 года.
"Решили форум перенести на следующий год и провести его весной, уровень будет высокий, правительственный, международная повестка будет, достаточно серьезная", - добавил он.
Глава Крыма напомнил, что оргкомитет форума возглавит вице-премьер Марат Хуснуллин
.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. Число участников форума превысило 4,5 тысячи человек из около 100 стран мира. В 2020 году форум был перенесен на более поздний срок в связи с распространением в мире коронавируса.
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