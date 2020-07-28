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В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
Новые российские подводные лодки и крылатые ракеты представляют "серьезную проблему" для Соединенных Штатов, заявил генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Хёрк. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T23:26
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РИА Новости
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353
60
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россия, ввс сша, китай, северная америка, сша, безопасность, в мире

В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"

22:53 28.07.2020 (обновлено: 23:26 28.07.2020)
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© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов / Перейти в фотобанкАПЛ "Владимир Мономах"
АПЛ Владимир Мономах
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Новые российские подводные лодки и крылатые ракеты представляют "серьезную проблему" для Соединенных Штатов, заявил генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Хёрк.
Во вторник комитет сената США по вооруженным силам обсуждает кандидатуру Ван Хёрка на должность командующего Северным командованием США (NORTHCOM), в сферу ответственности которого входит территория страны в Северной Америке.
"На протяжении последних 30 лет наши соперники и потенциальные противники наблюдали за тем, как США осуществляют сдерживание, как мы соревнуемся, как ведем себя во время конфликтов. У них была возможность развиваться, наблюдая за нами, в частности, у России и Китая во всех областях. Россия развивает стратегические возможности, такие как подводные лодки, отследить которые сейчас — серьезная проблема", — заявил Ван Хёрк на слушаниях в сенате.
Он добавил, что современные подводные лодки дают возможность российским крылатым ракетам угрожать территории США и это тоже представляет "серьезную проблему".
По его словам, Китай идет по такому же пути развития и его вооруженные силы все больше могут действовать как экспедиционные, то есть вдалеке от своей территории.
Министр обороны США Марк Эспер
19 июля, 12:11
Пентагон опять призвал к сдерживанию России
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РоссияВВС СШАКитайСеверная АмерикаСШАБезопасностьВ мире
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