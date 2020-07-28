В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"

Он добавил, что современные подводные лодки дают возможность российским крылатым ракетам угрожать территории США и это тоже представляет "серьезную проблему".

По его словам, Китай идет по такому же пути развития и его вооруженные силы все больше могут действовать как экспедиционные, то есть вдалеке от своей территории.