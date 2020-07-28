Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Политолог Алексей Дзермант оценил слова кандидата в президенты Политолог Алексей Дзермант оценил слова кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что стране не нужна интеграция с Россией. Об этом сообщает газета " Взгляд ".

Ранее Тихановская выступила за выход страны из Союзного государства. По ее мнению, Белоруссии нужны "обычные межгосударственные связи", независимость и самостоятельность.

Дзермант отметил, что Тихановская действует против интересов белорусского народа, когда выступает с такими заявлениями.

"За последние 20 лет этот союз дал Беларуси если не все, то очень многое, и выход из него означает крах современного белорусского государства", — заявил эксперт.

Он назвал Союзное государство базисом развития белорусской экономики, а заявление кандидата в президенты нонсенсом.

"Россия – это серьезный рынок для Белоруссии. Союзу с Россией наша республика обязана в том числе и долговременным "зонтиком безопасности", – пояснил политолог.

Дзермант также обратил внимание на публикации о возможности присоединения Белоруссии к России в некоторых СМИ. По его словам, вокруг темы интеграции специально нагнетается нездоровое напряжение.