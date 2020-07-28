https://ria.ru/20200728/1575073487.html
Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Политолог Алексей Дзермант оценил слова кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что стране не нужна интеграция с Россией. Об этом сообщает РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T22:40
2020-07-28T22:40
светлана тихановская
россия
союзное государство
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200728/1575071799.html
https://ria.ru/20200728/1575024213.html
leodan63
Стоит! Потому, что она выражает чаяния огромного количества белорусов в стремлении быть нормальной восточно-европейской страной. В Европе ещё столько унитазов стоят нетронутыми заботливой восточнославянской рукой с вантузом!
17
Егор Панкратов
Как же надоели эти белорусы, украинцы.........
11
9
россия
белоруссия
РИА Новости
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, россия, союзное государство, белоруссия, в мире
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Политолог Алексей Дзермант оценил слова кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской
о том, что стране не нужна интеграция с Россией. Об этом сообщает газета "Взгляд
".
Ранее Тихановская выступила за выход страны из Союзного государства. По ее мнению, Белоруссии нужны "обычные межгосударственные связи", независимость и самостоятельность.
Дзермант отметил, что Тихановская действует против интересов белорусского народа, когда выступает с такими заявлениями.
"За последние 20 лет этот союз дал Беларуси если не все, то очень многое, и выход из него означает крах современного белорусского государства", — заявил эксперт.
Он назвал Союзное государство базисом развития белорусской экономики, а заявление кандидата в президенты нонсенсом.
"Россия – это серьезный рынок для Белоруссии. Союзу с Россией наша республика обязана в том числе и долговременным "зонтиком безопасности", – пояснил политолог.
Дзермант также обратил внимание на публикации о возможности присоединения Белоруссии к России в некоторых СМИ. По его словам, вокруг темы интеграции специально нагнетается нездоровое напряжение.
"Не думаю, что России особенно нужно присоединять Беларусь. Достаточно просто иметь надежного лояльного союзника. Но нас постоянно пытаются столкнуть лбами", — пояснил эксперт.