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Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Политолог Алексей Дзермант оценил слова кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что стране не нужна интеграция с Россией. Об этом сообщает РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T22:40
светлана тихановская
россия
союзное государство
белоруссия
в мире
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Стоит! Потому, что она выражает чаяния огромного количества белорусов в стремлении быть нормальной восточно-европейской страной. В Европе ещё столько унитазов стоят нетронутыми заботливой восточнославянской рукой с вантузом!
17
Как же надоели эти белорусы, украинцы.........
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9
россия
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
светлана тихановская, россия, союзное государство, белоруссия, в мире

Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией

22:40 28.07.2020
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© REUTERS / Vasily FedosenkoСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Светлана Тихановская. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Политолог Алексей Дзермант оценил слова кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что стране не нужна интеграция с Россией. Об этом сообщает газета "Взгляд".
Ранее Тихановская выступила за выход страны из Союзного государства. По ее мнению, Белоруссии нужны "обычные межгосударственные связи", независимость и самостоятельность.
Дзермант отметил, что Тихановская действует против интересов белорусского народа, когда выступает с такими заявлениями.
"За последние 20 лет этот союз дал Беларуси если не все, то очень многое, и выход из него означает крах современного белорусского государства", — заявил эксперт.
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Он назвал Союзное государство базисом развития белорусской экономики, а заявление кандидата в президенты нонсенсом.
"Россия – это серьезный рынок для Белоруссии. Союзу с Россией наша республика обязана в том числе и долговременным "зонтиком безопасности", – пояснил политолог.
Дзермант также обратил внимание на публикации о возможности присоединения Белоруссии к России в некоторых СМИ. По его словам, вокруг темы интеграции специально нагнетается нездоровое напряжение.
"Не думаю, что России особенно нужно присоединять Беларусь. Достаточно просто иметь надежного лояльного союзника. Но нас постоянно пытаются столкнуть лбами", — пояснил эксперт.
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Светлана ТихановскаяРоссияСоюзное государствоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Стоит! Потому, что она выражает чаяния огромного количества белорусов в стремлении быть нормальной восточно-европейской страной. В Европе ещё столько унитазов стоят нетронутыми заботливой восточнославянской рукой с вантузом!
28 июля, 23:13
lleodan63
670013
Как же надоели эти белорусы, украинцы.........
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