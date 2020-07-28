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https://ria.ru/20200728/1575073429.html
Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
Число выявленных случаев коронавируса в Ливии превысило три тысячи, сообщил во вторник Национальный центр по борьбе с заболеваниями. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T22:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, триполи, ливия, в мире

Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи

22:39 28.07.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
КАИР, 28 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Ливии превысило три тысячи, сообщил во вторник Национальный центр по борьбе с заболеваниями.
Согласно опубликованному в Facebook пресс-релизу, за сутки зафиксированы 190 новых случаев – это рекордная цифра с начала эпидемии в стране.
Район Синсаибаси в Осаке
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Больше всего новых случаев зарегистрировано в столице Ливии Триполи - 50, а также в городе Бенгази на востоке страны - 16 случаев.
"Общее число случаев - 3017, выздоровели 579 человек, скончались 67 пациентов", - сообщил центр.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗТриполиЛивияВ мире
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