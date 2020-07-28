https://ria.ru/20200728/1575072985.html
Российское посольство анонсировало два вывозных рейса из Еревана
Посольство России в Армении сообщило о планируемых 2 и 8 августа вывозных рейсах Ереван - Москва. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T22:14
2020-07-28T22:14
россия
шереметьево (аэропорт)
армения
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:118:2249:1383_1400x0_80_0_0_0ee431c66257b7a3d62c6e08161e6e6d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шереметьево (аэропорт), армения, общество
ЕРЕВАН, 28 июл - РИА Новости.
Посольство России в Армении
сообщило о планируемых 2 и 8 августа вывозных рейсах Ереван
- Москва
.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию
, вылет рейсов Ереван – Москва (состоится) 2 августа в 17:50 по местному времени (16.50 мск) и 8 августа в 15:50 по местному времени (14:50 мск)", - говорится в сообщении.
В дипмиссии уточнили, что указанными рейсами смогут воспользоваться жители Москвы и Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской, Калужской областей.
В посольстве отметили, что зарегистрироваться на рейс необходимо на сайте госуслуг. Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации, отметили в посольстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево
", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.