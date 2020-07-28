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Война в Сирии
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Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии, Идлибе и Алеппо
Террористы группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Латакия, Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T22:07
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
война в сирии
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центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире

Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии, Идлибе и Алеппо

22:07 28.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские ополченцы на позициях напротив "Джебхат-ан-Нусры"* в пригороде Алеппо
Сирийские ополченцы на позициях напротив Джебхат-ан-Нусры* в пригороде Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Террористы группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Латакия, Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Зафиксирован один обстрел населенного пункта Хамрат, один обстрел населенного пункта Кухбания в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Дждар-эль-Габ, один обстрел населенного пункта Дадих, один обстрел населенного пункта Бсаква, один обстрел населенного пункта Эд-Дуаир в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Арбих, один обстрел населенного пункта Эд-Дмир в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - заявил Щербицкий.
Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Авшария, Мембидж и обратно. Также прошло патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Алеппо и Ракка по маршрутам от Кобани до Шарабати и обратно, от Тэлль-эс-Самен до Лубедан и обратно.
"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас - Швайхан - Айн-Иса - Телль-Эс-Самен - Хак-Эль-Сура - Квайрес - аэродром Метрас", - добавил Щербицкий.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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