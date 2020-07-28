Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии, Идлибе и Алеппо

"Зафиксирован один обстрел населенного пункта Хамрат, один обстрел населенного пункта Кухбания в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Дждар-эль-Габ, один обстрел населенного пункта Дадих, один обстрел населенного пункта Бсаква, один обстрел населенного пункта Эд-Дуаир в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Арбих, один обстрел населенного пункта Эд-Дмир в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - заявил Щербицкий.
Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Авшария, Мембидж и обратно. Также прошло патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Алеппо и Ракка по маршрутам от Кобани до Шарабати и обратно, от Тэлль-эс-Самен до Лубедан и обратно.
"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас - Швайхан - Айн-Иса - Телль-Эс-Самен - Хак-Эль-Сура - Квайрес - аэродром Метрас", - добавил Щербицкий.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.