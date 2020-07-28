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В Ингушетии убили сотрудника Росгвардии
Сотрудника вневедомственной охраны нашли мертвым в машине в Сунженском районе Ингушетии, сообщило региональное управление Росгвардии. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T22:35
назрановский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика ингушетия
происшествия
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назрановский район
республика ингушетия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/153342/64/1533426407_0:181:2999:1868_1400x0_80_0_0_fbfe3b14ef4014fd8a166c3097e69111.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
назрановский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика ингушетия, происшествия

В Ингушетии убили сотрудника Росгвардии

22:04 28.07.2020 (обновлено: 22:35 28.07.2020)
6314
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НАЛЬЧИК, 28 июл — РИА Новости. Сотрудника вневедомственной охраны нашли мертвым в машине в Сунженском районе Ингушетии, сообщило региональное управление Росгвардии.
Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил РИА Новости, что машину росгвардейца обстреляли неизвестные в лесу в Назрановском районе, мужчина погиб на месте.
В ведомстве уточнили, что машину с сотрудником без признаков жизни обнаружили недалеко от трассы Р-217 "Кавказ", обстоятельства происшествия устанавливают.
В Росгвардии также подчеркнули, что руководство республиканского управления вневедомственной охраны выражает соболезнования родным и близким погибшего.
"Им будет оказана вся необходимая помощь в решении социальных вопросов и оформлении полагающихся в соответствии с законодательством выплат", — заключили в ведомстве.
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28562411427
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Назрановский районФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Республика ИнгушетияПроисшествия
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Aleksey Salamatin
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