https://ria.ru/20200728/1575072826.html
В Ингушетии убили сотрудника Росгвардии
Сотрудника вневедомственной охраны нашли мертвым в машине в Сунженском районе Ингушетии, сообщило региональное управление Росгвардии. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T22:04
2020-07-28T22:35
назрановский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика ингушетия
происшествия
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https://ria.ru/20200511/1571289105.html
Aleksey Salamatin
В плен не брать
18
6
назрановский район
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/153342/64/1533426407_0:181:2999:1868_1400x0_80_0_0_fbfe3b14ef4014fd8a166c3097e69111.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
назрановский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика ингушетия, происшествия