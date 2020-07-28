В Ингушетии убили сотрудника Росгвардии

В ведомстве уточнили, что машину с сотрудником без признаков жизни обнаружили недалеко от трассы Р-217 "Кавказ", обстоятельства происшествия устанавливают.

"Им будет оказана вся необходимая помощь в решении социальных вопросов и оформлении полагающихся в соответствии с законодательством выплат", — заключили в ведомстве.