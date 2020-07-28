В Госдепе подтвердили, что контактируют с венесуэльскими силовиками

ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Специальный представитель Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс косвенно подтвердил, что США контактируют с представителями силовых ведомств республики, однако отказался говорить, с кем именно.

"Что касается вопроса о том, с кем мы говорим, то я не будут об этом говорить. Главная причина в том, что в Венесуэле находится пара тысяч сотрудников кубинской разведки, которые как раз пытаются этого не допустить (переговоров в США - ред.). Поэтому чем меньше я скажу, тем лучше", - заявил Абрамс на брифинге.

Информация о подобных контактах появлялась еще в 2019 году, однако в последнее время подобной информации не было.