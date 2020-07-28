https://ria.ru/20200728/1575072575.html
В Госдепе подтвердили, что контактируют с венесуэльскими силовиками
Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс косвенно подтвердил, что США контактируют с представителями силовых ведомств республики, однако... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T21:51
2020-07-28T21:51
эллиот абрамс
венесуэла
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_199:396:3463:2232_1400x0_80_0_0_79138c2771c75cdabc2ff1a5f9074535.jpg
https://ria.ru/20200721/1574681515.html
венесуэла
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_199:396:3463:2232_1400x0_80_0_0_79138c2771c75cdabc2ff1a5f9074535.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:2976:2232_1400x0_80_0_0_781670486ccc33e676675ec19360e0dc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_437:699:1970:2232_1400x0_80_0_0_ffa46f9aef023e8b6299e7d10d4750ce.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эллиот абрамс, венесуэла, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости.
Специальный представитель США
по Венесуэле Эллиот Абрамс
косвенно подтвердил, что США контактируют с представителями силовых ведомств республики, однако отказался говорить, с кем именно.
"Что касается вопроса о том, с кем мы говорим, то я не будут об этом говорить. Главная причина в том, что в Венесуэле находится пара тысяч сотрудников кубинской разведки, которые как раз пытаются этого не допустить (переговоров в США - ред.). Поэтому чем меньше я скажу, тем лучше", - заявил Абрамс на брифинге.
Информация о подобных контактах появлялась еще в 2019 году, однако в последнее время подобной информации не было.
"Мы всегда говорим, что военные в Венесуэле играют очень большую ролью не только сейчас, но и в будущем. Потому что у Венесуэлы много проблем в области безопасности…В будущем, в демократическом будущем Венесуэле будет нужна современная, модернизированная армия, которая будет работать с избранным гражданским правительством", - отметил он.