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В Госдепе подтвердили, что контактируют с венесуэльскими силовиками
Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс косвенно подтвердил, что США контактируют с представителями силовых ведомств республики, однако... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T21:51
эллиот абрамс
венесуэла
сша
в мире
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эллиот абрамс, венесуэла, сша, в мире

В Госдепе подтвердили, что контактируют с венесуэльскими силовиками

21:51 28.07.2020
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс косвенно подтвердил, что США контактируют с представителями силовых ведомств республики, однако отказался говорить, с кем именно.
"Что касается вопроса о том, с кем мы говорим, то я не будут об этом говорить. Главная причина в том, что в Венесуэле находится пара тысяч сотрудников кубинской разведки, которые как раз пытаются этого не допустить (переговоров в США - ред.). Поэтому чем меньше я скажу, тем лучше", - заявил Абрамс на брифинге.
Информация о подобных контактах появлялась еще в 2019 году, однако в последнее время подобной информации не было.
"Мы всегда говорим, что военные в Венесуэле играют очень большую ролью не только сейчас, но и в будущем. Потому что у Венесуэлы много проблем в области безопасности…В будущем, в демократическом будущем Венесуэле будет нужна современная, модернизированная армия, которая будет работать с избранным гражданским правительством", - отметил он.
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Эллиот АбрамсВенесуэлаСШАВ мире
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