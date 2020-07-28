США будут усиливать давление на Мадуро, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. США будут усиливать давление на власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и намерены вводить новые санкции, заявил специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
"Мы ввели некоторые санкции на прошлой неделе, некоторые на этой неделе. Я не сомневаюсь, что это будет продолжаться и будет еще больше давления, санкций и дипломатической активности, которой мы занимаемся", - сказал Абрамс на брифинге.
"Мы верим, что результатом станет ослабление режима и восстановление демократии", - отметил спецпредставитель. В то же время он отказался заранее говорить, против каких лиц и компаний могут быть введены новые американские санкции.
Он вновь отрицательно ответил на вопрос, готовы ли США к переговорам с Мадуро. "Единственный вопрос, который мы готовы с ним обсуждать, это его уход", - сказал Абрамс.
США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.