Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
https://ria.ru/20200728/1575072522.html
США будут усиливать давление на Мадуро, заявил Госдеп
США будут усиливать давление на власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и намерены вводить новые санкции, заявил специальный представитель США... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T21:50
попытка госпереворота в венесуэле
эллиот абрамс
хуан гуаидо
николас мадуро
венесуэла
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1400x0_80_0_0_c1079c58d7fd2bb9c493026555aaa5fc.jpg
https://ria.ru/20200722/1574685011.html
https://ria.ru/20200702/1573812622.html
2
венесуэла
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1400x0_80_0_0_c1079c58d7fd2bb9c493026555aaa5fc.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2134:1600_1400x0_80_0_0_38c2193be170d308dbb414e002c62826.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:1600:1600_1400x0_80_0_0_470c74589eb7f6f62c529cad9d897d3e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эллиот абрамс, хуан гуаидо, николас мадуро, венесуэла, сша, в мире

США будут усиливать давление на Мадуро, заявил Госдеп

21:50 28.07.2020
265
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. США будут усиливать давление на власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и намерены вводить новые санкции, заявил специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
"Мы ввели некоторые санкции на прошлой неделе, некоторые на этой неделе. Я не сомневаюсь, что это будет продолжаться и будет еще больше давления, санкций и дипломатической активности, которой мы занимаемся", - сказал Абрамс на брифинге.
"Мы верим, что результатом станет ослабление режима и восстановление демократии", - отметил спецпредставитель. В то же время он отказался заранее говорить, против каких лиц и компаний могут быть введены новые американские санкции.
Он вновь отрицательно ответил на вопрос, готовы ли США к переговорам с Мадуро. "Единственный вопрос, который мы готовы с ним обсуждать, это его уход", - сказал Абрамс.
Каракас
22 июля, 02:23
Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Госсекретарь США Майк Помпео
2 июля, 18:55
Помпео прокомментировал высылку посла Евросоюза из Венесуэлы
1000137
Обсудить 2
Попытка госпереворота в ВенесуэлеЭллиот АбрамсХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе подтвердили, что контактируют с венесуэльскими силовиками
Американский истребитель F-35A Lightning II
СМИ: Польша побоялась размещать F-35 у российских границ
Девушка ест суп в кафе
Названы лучшие рестораны мира
Прокуратура
Прокуратура назвала причину смертельного ДТП в Башкирии
Сирийские ополченцы на позициях напротив Джебхат-ан-Нусры* в пригороде Алеппо
Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии, Идлибе и Алеппо
Светлана Тихановская
Власти Белоруссии намеренно пугают людей "майданом", считает Тихановская
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Совфеде оценили заявление Евросоюза о милитаризации Крыма
Полиция
Источник сообщил об ограблении банка в Петербурге
Светлана Тихановская
Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх восстановил в должности нарушившего карантинный режим священника
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Тихановская ответила на вопрос, чей Крым
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
В РПЦ назвали интересной идею отмечать День России в день крещения Руси
Полиция
В Ингушетии убили сотрудника Росгвардии
Пассажирский самолет в небе
Российское посольство анонсировало два вывозных рейса из Еревана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26В Бразилии за сутки выявили более 40 тысяч случае коронавируса
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
Лента новостейМолния