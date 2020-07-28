https://ria.ru/20200728/1575072400.html
Прокуратура назвала причину смертельного ДТП в Башкирии
Причиной ДТП в Башкирии, где в результате столкновения фуры и микроавтобуса погибли два человека, стало смещение прицепа грузовика на встречную полосу, сообщает РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T21:42
2020-07-28T21:42
республика башкортостан
происшествия
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, происшествия
УФА, 28 июл - РИА Новости. Причиной ДТП в Башкирии, где в результате столкновения фуры и микроавтобуса погибли два человека, стало смещение прицепа грузовика на встречную полосу, сообщает региональная прокуратура.
Ранее башкирская полиция сообщила, что в Салаватском районе
столкнулись микроавтобус и фура. В результате аварии погибли два человека, шесть пострадали. Прокуратура республики начала проверку по факту ДТП.
"Большегруз при спуске с горы допустил смещение полуприцепа на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автобусом. Двое пассажиров погибли, шестеро получили различные травмы", - сообщает прокуратура Башкирии.
По данным ведомства, среди пострадавших есть 8-летний ребёнок.
"В рамках организованной прокуратурой проверки планируется оценить законность оказания услуг по перевозке граждан и грузов, дать оценку соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности", - говорится в сообщении надзорного ведомства.