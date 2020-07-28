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Религия и мировоззрение
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В РПЦ назвали интересной идею отмечать День России в день крещения Руси
В Московском патриархате охарактеризовали инициативу православного общественного движения перенести празднование Дня России с 12 июня на 28 июля - день Крещения РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T21:31
религия и мировоззрение
вахтанг кипшидзе
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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вахтанг кипшидзе, новости - религия и мировоззрение

В РПЦ назвали интересной идею отмечать День России в день крещения Руси

21:31 28.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПамятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Московском патриархате охарактеризовали инициативу православного общественного движения перенести празднование Дня России с 12 июня на 28 июля - день Крещения Руси как "интересную", которая может стать началом "глубокой дискуссии здоровых общественных сил".
Ранее движение "Сорок сороков" предложило считать День крещения Руси 28 июля "подлинным Днем России", поскольку "именно 28 июля 988 года началась русская государственность, которая переросла в тысячелетнюю Россию".
Движение провело опрос в Telegram, в котором приняли участие более 12 тысяч пользователей, из них 74% поддержали идею переноса Дня России на 28 июля.
"Интересная идея, выдвинутая православной общественностью, может стать началом глубокой дискуссии здоровых общественных сил", - заявил во вторник РИА Новости замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на просьбу прокомментировать инициативу движения.
В свою очередь координатор "Сорока сороков" Андрей Кормухин высказал мнение, что День России должен совпадать с празднованием крещения Руси, поскольку были приняты поправки в конституцию про тысячелетнюю Россию.
"Раз мы проголосовали за то, что мы - тысячелетняя Россия, то и даты, празднуемые нашим народом, должны соответствовать заданному поправками смыслу. Именно крещение Руси послужило началом объединения часто враждовавших между собой славянских племëн. Из этого родилась наша государственность, к которой стали присоединяться другие народы. И именно благодаря смысловой парадигме, заданной крещением Руси, Россия стала многонациональной, многоконфессиональной и уникальной цивилизацией при государствообразующей роли русского народа и Русской православной церкви, что тоже отражено в новых поправках", - сказал Кормухин журналистам.
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В день празднования Крещения Руси движение "Сорок Сороков" в Москве разместило также баннеры "День Крещения Руси - день рождения тысячелетний России" на стенах домов на Третьем транспортном кольце и в некоторых других районах.
Двадцать восьмого июля православные верующие отмечают день Крещения Руси, которое состоялось в 988 году. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь - святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко.
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