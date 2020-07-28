Власти Белоруссии намеренно пугают людей "майданом", считает Тихановская

МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Кандидат на пост президента Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что действующие власти республики намеренно пугают людей "майданом" и придумывают "несуществующие опасности".

"Вас пугают, рисуют страшные картины будущего Беларуси с новым президентом, вами манипулируют, придумывают несуществующие опасности, обманывают. Вас пугают, что если вы не выберете нынешнюю власть, то здесь будет майдан. На самом деле, все не так", - заявила Тихановская, выступая во вторник со своей предвыборной программой в эфире государственного телеканала "Беларусь 1"

По словам Тихановской, она и ее соратники зовут людей "на выборы, а власть зовет на майдан". "Мы говорим, что хотим нового президента, а власть отвечает нам, что тогда будет майдан. Мы говорим, что большинство белорусов хочет жить в свободной богатой стране, а власть угрожает нам майданом", - сказала Тихановская.

Кандидат считает, что людей запугивают НАТО и войной, однако "на самом деле все не так". "Независимость Беларуси - наша самая главная ценность. Суверенитет - наша самая главная ценность", - заявила она.

По ее мнению, белорусов также пугают оппозицией, но в Белоруссии "нет оппозиции", а "есть много умных, талантливых, смелых и творческих людей, которых не пускают к управлению".

В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.

Ранее Лукашенко заявил, что "активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране", и просил не ставить его перед выбором между демократичным и силовым решением ситуации. При этом, по словам Лукашенко, властям удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план по дестабилизации страны.