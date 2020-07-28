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Власти Белоруссии намеренно пугают людей "майданом", считает Тихановская
Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что действующие власти республики намеренно пугают людей "майданом" и придумывают... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T21:30
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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353
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президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Власти Белоруссии намеренно пугают людей "майданом", считает Тихановская

21:30 28.07.2020
1021
© REUTERS / Vasily FedosenkoСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что действующие власти республики намеренно пугают людей "майданом" и придумывают "несуществующие опасности".
"Вас пугают, рисуют страшные картины будущего Беларуси с новым президентом, вами манипулируют, придумывают несуществующие опасности, обманывают. Вас пугают, что если вы не выберете нынешнюю власть, то здесь будет майдан. На самом деле, все не так", - заявила Тихановская, выступая во вторник со своей предвыборной программой в эфире государственного телеканала "Беларусь 1".
По словам Тихановской, она и ее соратники зовут людей "на выборы, а власть зовет на майдан". "Мы говорим, что хотим нового президента, а власть отвечает нам, что тогда будет майдан. Мы говорим, что большинство белорусов хочет жить в свободной богатой стране, а власть угрожает нам майданом", - сказала Тихановская.
Кандидат считает, что людей запугивают НАТО и войной, однако "на самом деле все не так". "Независимость Беларуси - наша самая главная ценность. Суверенитет - наша самая главная ценность", - заявила она.
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По ее мнению, белорусов также пугают оппозицией, но в Белоруссии "нет оппозиции", а "есть много умных, талантливых, смелых и творческих людей, которых не пускают к управлению".
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.
Ранее Лукашенко заявил, что "активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране", и просил не ставить его перед выбором между демократичным и силовым решением ситуации. При этом, по словам Лукашенко, властям удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план по дестабилизации страны.

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