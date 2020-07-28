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Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян в прокурору
Бутырский суд Москвы 10 августа рассмотрит вопрос о принудительном лечении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых по резонансному делу об убийстве отца,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T21:26
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
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дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия

Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян в прокурору

21:26 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМария Хачатурян у здания Бутырского районного суда города Москвы
Мария Хачатурян у здания Бутырского районного суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бутырский суд Москвы 10 августа рассмотрит вопрос о принудительном лечении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых по резонансному делу об убийстве отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Во вторник в суде в закрытом режиме прошли предварительные слушания. Ранее эксперты признали, что в момент убийства подсудимая была в невменяемом состоянии и не могла нести ответственность за свои действия, поэтому суд не может назначить ей наказание, но может отправить на принудительное лечение.
Во время рассмотрения дела по существу суд решит, применять ли такую меру, а также в случае положительного ответа, определит характер лечения - амбулаторно или в стационаре.
Таким образом, суд отклонил ходатайство защиты о возвращении дела прокурору для его соединения с делом двух старших сестер (в таком случае младшая сестра также могла бы рассчитывать на суд присяжных). Теперь ее дело заслушает тройка судей.
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
13 июля, 15:57Сказано в эфире
Адвокат: сестры Хачатурян невиновны, присяжные их оправдаютАдвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин уверен, что сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца, действовали в состоянии необходимой обороны, и суд присяжных их оправдает. Свою позицию юрист выразил в интервью радио Sputnik.
Родственники убитого также присутствовали на заседании, они считают мотивом корыстные соображения - якобы девушки потратили деньги отца.
Дело двух старших сестер рассмотрит Мосгорсуд - предварительные слушания назначены на 31 июля. Им уже грозит реальное наказание на срок от восьми до 20 лет. Защита будет настаивать на суде присяжных, дело будет рассмотрено в закрытом режиме.
Сестрам вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец издевался на девушками и насиловал их, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Вчера, 17:05
Глава СПЧ надеется на мягкое решение суда в отношении сестер Хачатурян
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Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеГенеральная прокуратура РФМоскваПроисшествия
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