Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян в прокурору

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бутырский суд Бутырский суд Москвы 10 августа рассмотрит вопрос о принудительном лечении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых по резонансному делу об убийстве отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Во вторник в суде в закрытом режиме прошли предварительные слушания. Ранее эксперты признали, что в момент убийства подсудимая была в невменяемом состоянии и не могла нести ответственность за свои действия, поэтому суд не может назначить ей наказание, но может отправить на принудительное лечение.

Во время рассмотрения дела по существу суд решит, применять ли такую меру, а также в случае положительного ответа, определит характер лечения - амбулаторно или в стационаре.

Таким образом, суд отклонил ходатайство защиты о возвращении дела прокурору для его соединения с делом двух старших сестер (в таком случае младшая сестра также могла бы рассчитывать на суд присяжных). Теперь ее дело заслушает тройка судей.

Родственники убитого также присутствовали на заседании, они считают мотивом корыстные соображения - якобы девушки потратили деньги отца.

Дело двух старших сестер рассмотрит Мосгорсуд - предварительные слушания назначены на 31 июля. Им уже грозит реальное наказание на срок от восьми до 20 лет. Защита будет настаивать на суде присяжных, дело будет рассмотрено в закрытом режиме.

Сестрам вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.