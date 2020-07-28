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СМИ: Польша побоялась размещать F-35 у российских границ
Польша решила не размещать истребители пятого поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк в 80 километрах от Калининградской области и в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T21:22
россия
министерство обороны польши
f-16
миг-29
f-35
польша
калининградская область
белоруссия
безопасность
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россия
польша
калининградская область
белоруссия
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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россия, министерство обороны польши, f-16, миг-29, f-35, польша, калининградская область, белоруссия, безопасность, в мире

СМИ: Польша побоялась размещать F-35 у российских границ

21:22 28.07.2020
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© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jensen StidhamАмериканский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jensen Stidham
Американский истребитель F-35A Lightning II. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Польша решила не размещать истребители пятого поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк в 80 километрах от Калининградской области и в Миньск-Мазовецком, находящемся недалеко от белорусской границы. Об этом сообщает Defence24.
По данным портала, Польша отказалась дислоцировать новейшие истребители на востоке страны, так как власти опасаются, что Россия сможет изучить их радиолокационные и инфракрасные характеристики. Поэтому военное руководство решило разместить F-35 на западе страны в Свидвине, где ранее располагались эскадрильи Су-22.
К таким выводам автор статьи пришел на основании опубликованного при участии Минобороны Польши тендера на проведение строительных работ и модернизации авиабазы в Свидвине. Журналист предполагает, что в будущем там могут разместить и F-16 Fighting Falcon.
В январе Польша подписала контракт на покупку 32 истребителей F-35 общей стоимостью в 4,6 миллиарда долларов. Ожидается, что ВВС страны приступят к полноценной эксплуатации истребителей F-35 в 2026 году, а первые самолеты в рамках контракта будут произведены в 2024 году.
Планируется, что F-35 придут на смену истребителям МиГ-29 и Су-22 советского производства, которые до сих пор находятся на вооружении ВВС Польши.
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РоссияМинистерство обороны ПольшиF-16МиГ-29F-35ПольшаКалининградская областьБелоруссияБезопасностьВ мире
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