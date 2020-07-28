СМИ: Польша побоялась размещать F-35 у российских границ

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Польша решила не размещать истребители пятого поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк в 80 километрах от Калининградской области и в Миньск-Мазовецком, находящемся недалеко от белорусской границы. Об этом сообщает Defence24.
По данным портала, Польша отказалась дислоцировать новейшие истребители на востоке страны, так как власти опасаются, что Россия сможет изучить их радиолокационные и инфракрасные характеристики. Поэтому военное руководство решило разместить F-35 на западе страны в Свидвине, где ранее располагались эскадрильи Су-22.
К таким выводам автор статьи пришел на основании опубликованного при участии Минобороны Польши тендера на проведение строительных работ и модернизации авиабазы в Свидвине. Журналист предполагает, что в будущем там могут разместить и F-16 Fighting Falcon.
В январе Польша подписала контракт на покупку 32 истребителей F-35 общей стоимостью в 4,6 миллиарда долларов. Ожидается, что ВВС страны приступят к полноценной эксплуатации истребителей F-35 в 2026 году, а первые самолеты в рамках контракта будут произведены в 2024 году.
Планируется, что F-35 придут на смену истребителям МиГ-29 и Су-22 советского производства, которые до сих пор находятся на вооружении ВВС Польши.