СМИ: Польша побоялась размещать F-35 у российских границ

По данным портала, Польша отказалась дислоцировать новейшие истребители на востоке страны, так как власти опасаются, что Россия сможет изучить их радиолокационные и инфракрасные характеристики. Поэтому военное руководство решило разместить F-35 на западе страны в Свидвине, где ранее располагались эскадрильи Су-22.

В январе Польша подписала контракт на покупку 32 истребителей F-35 общей стоимостью в 4,6 миллиарда долларов. Ожидается, что ВВС страны приступят к полноценной эксплуатации истребителей F-35 в 2026 году, а первые самолеты в рамках контракта будут произведены в 2024 году.