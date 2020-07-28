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Тихановская ответила на вопрос, чей Крым
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ответила на вопрос о принадлежности Крыма. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T23:52
светлана тихановская
владимир путин
белоруссия
севастополь
оон
в мире
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https://ria.ru/20200719/1574560046.html
Крым согласно международного права является территорией Украины, зачем задавать глупые вопросы. Каждый для себя может конечно рисовать воздушные замки, но реальность...
131
Так это только в России считают крым российским, нигде в мире так больше не считают)))
124
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белоруссия
севастополь
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, владимир путин, белоруссия, севастополь, оон, в мире

Тихановская ответила на вопрос, чей Крым

21:19 28.07.2020 (обновлено: 23:52 28.07.2020)
21362
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 27 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
"Это очень больной вопрос. Этот вопрос разделяет людей и сталкивает лбами, когда они начинают это обсуждать. Можно, я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически — российский? И не мучайте меня больше", — сказала Тихановская в эфире "Еврорадио".
Она также отвергла попытки выставить ее пророссийским кандидатом на выборах из-за того, что ее муж работал в России.
"Я верю тому, что знаю про своего мужа. Нельзя обвинить человека в каких-то пророссийских следах, если он когда-то работал в России в другом направлении (в сфере рекламы. — Прим. ред.). У нас все в России работают, ездят на заработки", — сказала Тихановская.
Она подчеркнула, что ее муж отбыл более 30 суток административного ареста за участие в конце прошлого года в акциях против углубления интеграции Белоруссии с Россией.
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26 июля, 15:59
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Ранее видеоблогер Сергей Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, которые пройдут 9 августа, однако не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения, поскольку отбывал административный арест за несанкционированную акцию протеста и не мог лично подписать необходимые документы. Однако инициативную группу зарегистрировала его жена Светлана и в итоге была зарегистрирована кандидатом в президенты. Она регулярно подчеркивает, что продолжает борьбу своего мужа. Тихановский сейчас находится в СИЗО в рамках уголовных дел об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также о воспрепятствовании проведению выборов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Светлана Тихановская
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49236520284
Обсудить 66
Светлана ТихановскаяВладимир ПутинБелоруссияСевастопольООНВ мире
Популярные комментарии
Крым согласно международного права является территорией Украины, зачем задавать глупые вопросы. Каждый для себя может конечно рисовать воздушные замки, но реальность...
28 июля, 21:33
eewrazia
92115113
Так это только в России считают крым российским, нигде в мире так больше не считают)))
28 июля, 21:36
eewrazia
97014103
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