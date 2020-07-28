Тихановская ответила на вопрос, чей Крым

МИНСК, 27 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ответила на вопрос о принадлежности Крыма.

"Еврорадио" . "Это очень больной вопрос. Этот вопрос разделяет людей и сталкивает лбами, когда они начинают это обсуждать. Можно, я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически — российский? И не мучайте меня больше", — сказала Тихановская в эфире

Она также отвергла попытки выставить ее пророссийским кандидатом на выборах из-за того, что ее муж работал в России.

"Я верю тому, что знаю про своего мужа. Нельзя обвинить человека в каких-то пророссийских следах, если он когда-то работал в России в другом направлении (в сфере рекламы. — Прим. ред.). У нас все в России работают, ездят на заработки", — сказала Тихановская.

Она подчеркнула, что ее муж отбыл более 30 суток административного ареста за участие в конце прошлого года в акциях против углубления интеграции Белоруссии с Россией.

Ранее видеоблогер Сергей Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, которые пройдут 9 августа, однако не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения, поскольку отбывал административный арест за несанкционированную акцию протеста и не мог лично подписать необходимые документы. Однако инициативную группу зарегистрировала его жена Светлана и в итоге была зарегистрирована кандидатом в президенты. Она регулярно подчеркивает, что продолжает борьбу своего мужа. Тихановский сейчас находится в СИЗО в рамках уголовных дел об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также о воспрепятствовании проведению выборов.