Тихановская ответила на вопрос, чей Крым

МИНСК, 27 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
"Это очень больной вопрос. Этот вопрос разделяет людей и сталкивает лбами, когда они начинают это обсуждать. Можно, я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически — российский? И не мучайте меня больше", — сказала Тихановская в эфире "Еврорадио".
Она также отвергла попытки выставить ее пророссийским кандидатом на выборах из-за того, что ее муж работал в России.
"Я верю тому, что знаю про своего мужа. Нельзя обвинить человека в каких-то пророссийских следах, если он когда-то работал в России в другом направлении (в сфере рекламы. — Прим. ред.). У нас все в России работают, ездят на заработки", — сказала Тихановская.
Она подчеркнула, что ее муж отбыл более 30 суток административного ареста за участие в конце прошлого года в акциях против углубления интеграции Белоруссии с Россией.
Ранее видеоблогер Сергей Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, которые пройдут 9 августа, однако не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения, поскольку отбывал административный арест за несанкционированную акцию протеста и не мог лично подписать необходимые документы. Однако инициативную группу зарегистрировала его жена Светлана и в итоге была зарегистрирована кандидатом в президенты. Она регулярно подчеркивает, что продолжает борьбу своего мужа. Тихановский сейчас находится в СИЗО в рамках уголовных дел об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также о воспрепятствовании проведению выборов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".