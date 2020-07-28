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Россия расширит возможности введения санкций против Украины
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит распространять санкции на компанию, если иностранные физические и юридические лица, уже... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T23:21
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
правительство рф
экономика
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Чудесно. Теперь из России убегут последние кто не успел ещё убежать. А реально пострадает тот самый пресловутый Воронеж из анекдота (- Ну давай тогда Воронеж разбомбим, там наших точно нету).
74
Статья неполная. Журналист не доработал - почему не указаны компании, которые должны попасть под санкции? Читатель сам должен додумывать?
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
госдума рф, центральный банк рф (цб рф), правительство рф, экономика

Россия расширит возможности введения санкций против Украины

21:15 28.07.2020 (обновлено: 23:21 28.07.2020)
11336
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит распространять санкции на компанию, если иностранные физические и юридические лица, уже находящиеся под экономическими ограничениями, имеют в ней долю более 25 процентов.
Сегодня санкции можно накладывать на иностранные компании и граждан, межгосударственные внешнеэкономические договоры и программы. Про подконтрольные иностранцам компании в документах не упоминается.
Здание Государственной Думы РФ
20 мая, 21:29
В Госдуму внесли проект о выводе дефицитных товаров из-под контрсанкций
В случае принятия закона банки, страховые компании, операторы по приему платежей, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые организации, ломбарды, операторы связи, организаторы азартных игр и операторы лотерей будут обязаны блокировать операции с деньгами или другим имуществом подсанкционных физических и юридических лиц.
В случае неоднократных нарушений в течение года ЦБ сможет отзывать лицензии у поднадзорных предприятий.
Блокируемое лицо сможет проводить операции для получения и расходования пенсии, стипендии, пособия, социальной выплаты, а также для уплаты налогов и штрафов.
Эти меры предполагается распространить на ограничения, которые ввели с 22 октября 2018 года в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юрлиц.
Офис телеканала RT
10 июля, 13:48
В СФ просят ввести санкции против властей стран Балтии из-за RT и Sputnik
3921725114
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Госдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Правительство РФЭкономика
Популярные комментарии
Чудесно. Теперь из России убегут последние кто не успел ещё убежать. А реально пострадает тот самый пресловутый Воронеж из анекдота (- Ну давай тогда Воронеж разбомбим, там наших точно нету).
28 июля, 22:25
ВПВацлав Петров
11101061
Статья неполная. Журналист не доработал - почему не указаны компании, которые должны попасть под санкции? Читатель сам должен додумывать?
28 июля, 21:59
ADAnton Darlok
2910017
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