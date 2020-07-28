Россия расширит возможности введения санкций против Украины

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Правительство внесло в Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит распространять санкции на компанию, если иностранные физические и юридические лица, уже находящиеся под экономическими ограничениями, имеют в ней долю более 25 процентов.

Сегодня санкции можно накладывать на иностранные компании и граждан, межгосударственные внешнеэкономические договоры и программы. Про подконтрольные иностранцам компании в документах не упоминается.

В случае принятия закона банки, страховые компании, операторы по приему платежей, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые организации, ломбарды, операторы связи, организаторы азартных игр и операторы лотерей будут обязаны блокировать операции с деньгами или другим имуществом подсанкционных физических и юридических лиц.

В случае неоднократных нарушений в течение года ЦБ сможет отзывать лицензии у поднадзорных предприятий.

Блокируемое лицо сможет проводить операции для получения и расходования пенсии, стипендии, пособия, социальной выплаты, а также для уплаты налогов и штрафов.