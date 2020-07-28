https://ria.ru/20200728/1575071696.html
Россия расширит возможности введения санкций против Украины
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит распространять санкции на компанию, если иностранные физические и юридические лица, уже... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T21:15
2020-07-28T23:21
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
правительство рф
экономика
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https://ria.ru/20200520/1571756076.html
https://ria.ru/20200710/1574167760.html
Вацлав Петров
Чудесно. Теперь из России убегут последние кто не успел ещё убежать. А реально пострадает тот самый пресловутый Воронеж из анекдота (- Ну давай тогда Воронеж разбомбим, там наших точно нету).
74
Anton Darlok
Статья неполная. Журналист не доработал - почему не указаны компании, которые должны попасть под санкции? Читатель сам должен додумывать?
38
14
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_0:0:2507:1410_1400x0_80_0_0_988d99eba997090475c178c137cca635.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, центральный банк рф (цб рф), правительство рф, экономика
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Правительство внесло в Госдуму
законопроект, который позволит распространять санкции на компанию, если иностранные физические и юридические лица, уже находящиеся под экономическими ограничениями, имеют в ней долю более 25 процентов.
Сегодня санкции можно накладывать на иностранные компании и граждан, межгосударственные внешнеэкономические договоры и программы. Про подконтрольные иностранцам компании в документах не упоминается.
В случае принятия закона банки, страховые компании, операторы по приему платежей, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые организации, ломбарды, операторы связи, организаторы азартных игр и операторы лотерей будут обязаны блокировать операции с деньгами или другим имуществом подсанкционных физических и юридических лиц.
В случае неоднократных нарушений в течение года ЦБ
сможет отзывать лицензии у поднадзорных предприятий.
Блокируемое лицо сможет проводить операции для получения и расходования пенсии, стипендии, пособия, социальной выплаты, а также для уплаты налогов и штрафов.
Эти меры предполагается распространить на ограничения, которые ввели с 22 октября 2018 года в связи с недружественными действиями Украины
в отношении российских граждан и юрлиц.