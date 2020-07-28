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На МКАД мусоровоз опрокинулся после столкновения с легковушкой
Мусоровоз столкнулся с легковой автомашиной на МКАД на северо-востоке Москвы, грузовая машина опрокинулась на бок, перекрыты две полосы для движения транспорта, РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T21:02
москва
происшествия
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РИА Новости
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москва, происшествия

На МКАД мусоровоз опрокинулся после столкновения с легковушкой

21:02 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мусоровоз столкнулся с легковой автомашиной на МКАД на северо-востоке Москвы, грузовая машина опрокинулась на бок, перекрыты две полосы для движения транспорта, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На 95-м километре МКАД произошло ДТП с участием грузового мусоровоза и легковой автомашины. При столкновении мусоровоз опрокинулся на бок", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из-за ДТП перекрыты для движения транспорта две полосы из пяти. Информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.
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