https://ria.ru/20200728/1575071557.html
На МКАД мусоровоз опрокинулся после столкновения с легковушкой
Мусоровоз столкнулся с легковой автомашиной на МКАД на северо-востоке Москвы, грузовая машина опрокинулась на бок, перекрыты две полосы для движения транспорта, РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T21:02
2020-07-28T21:02
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200728/1575069485.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия