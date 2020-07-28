https://ria.ru/20200728/1575071480.html
Одна из старейших оружейных компаний США подала заявление о банкротстве
Один из старейших американских производителей оружия Remington Outdoor Co. и его дочерняя компания Remington Arms Company подали заявление о банкротстве в суд... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T21:00
2020-07-28T21:55
алабама
сша
экономика
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Виктор А
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РИА Новости
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РИА Новости
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алабама, сша, экономика
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Один из старейших американских производителей оружия Remington Outdoor Co. и его дочерняя компания Remington Arms Company подали заявление о банкротстве в суд штата Алабама
.
Об этом сообщило Bloomberg
со ссылкой на заявление для суда.
По данным агентства, заявление о банкротстве подали в рамках продажи компании.
Американский кодекс о банкротстве позволяет предприятию продолжать свою деятельность, пока оно разрабатывает планы по реструктуризации и погашению долгов.
Это уже второе за два года банкротство Remington Outdoor. В марте 2018 года компания начала эту процедуру из-за накопившихся долгов, а в мае того же года завершила ее, передав право собственности основным кредиторам.
Тогда решение было связано с серьезными финансовыми затруднениями производителя оружия.
История Remington насчитывает более двухсот лет. Компания поставляла оружие во времена Гражданской войны в США и обеих мировых войн.
Сейчас она принадлежит инвестиционной фирме Cerberus Capital Management.