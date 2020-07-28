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Одна из старейших оружейных компаний США подала заявление о банкротстве
Один из старейших американских производителей оружия Remington Outdoor Co. и его дочерняя компания Remington Arms Company подали заявление о банкротстве в суд... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T21:55
алабама
сша
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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60
алабама, сша, экономика

Одна из старейших оружейных компаний США подала заявление о банкротстве

21:00 28.07.2020 (обновлено: 21:55 28.07.2020)
6307
© REUTERS / Lucas JacksonРужья Remington
Ружья Remington
© REUTERS / Lucas Jackson
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Один из старейших американских производителей оружия Remington Outdoor Co. и его дочерняя компания Remington Arms Company подали заявление о банкротстве в суд штата Алабама.
Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на заявление для суда.
По данным агентства, заявление о банкротстве подали в рамках продажи компании.
Американский кодекс о банкротстве позволяет предприятию продолжать свою деятельность, пока оно разрабатывает планы по реструктуризации и погашению долгов.
Это уже второе за два года банкротство Remington Outdoor. В марте 2018 года компания начала эту процедуру из-за накопившихся долгов, а в мае того же года завершила ее, передав право собственности основным кредиторам.
Тогда решение было связано с серьезными финансовыми затруднениями производителя оружия.
История Remington насчитывает более двухсот лет. Компания поставляла оружие во времена Гражданской войны в США и обеих мировых войн.
Сейчас она принадлежит инвестиционной фирме Cerberus Capital Management.
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АлабамаСШАЭкономика
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