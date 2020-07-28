Одна из старейших оружейных компаний США подала заявление о банкротстве

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Один из старейших американских производителей оружия Remington Outdoor Co. и его дочерняя компания Remington Arms Company подали заявление о банкротстве в суд штата Один из старейших американских производителей оружия Remington Outdoor Co. и его дочерняя компания Remington Arms Company подали заявление о банкротстве в суд штата Алабама

Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на заявление для суда.

По данным агентства, заявление о банкротстве подали в рамках продажи компании.

Американский кодекс о банкротстве позволяет предприятию продолжать свою деятельность, пока оно разрабатывает планы по реструктуризации и погашению долгов.

Это уже второе за два года банкротство Remington Outdoor. В марте 2018 года компания начала эту процедуру из-за накопившихся долгов, а в мае того же года завершила ее, передав право собственности основным кредиторам.

Тогда решение было связано с серьезными финансовыми затруднениями производителя оружия.

История Remington насчитывает более двухсот лет. Компания поставляла оружие во времена Гражданской войны в США и обеих мировых войн.