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Тверская область
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Руденя: у Верхневолжья есть технологии на экспорт в сфере переработки ТКО
Тверская область обладает не просто потенциалом и возможностями выйти на другой уровень производства, но и развивать экспорт технологий по сбору и утилизации... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T20:55
тверская область
игорь руденя
тверская область
экономика
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игорь руденя, тверская область, экономика

Руденя: у Верхневолжья есть технологии на экспорт в сфере переработки ТКО

20:55 28.07.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Твекрской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Твекрской области
ТВЕРЬ, 28 июл - РИА Новости. Тверская область обладает не просто потенциалом и возможностями выйти на другой уровень производства, но и развивать экспорт технологий по сбору и утилизации ТКО, заявил губернатор области Игорь Руденя.
По сообщению пресс-службы областного правительства, глава региона и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин посетили во вторник ряд предприятий региона, которые включены в работу в рамках нацпроекта "Экология". В Твери это "НПП Энергия" и ООО "Экомашгрупп".
"Экомашгрупп"было образовано в 2012 году и на сегодняшний день проектирует и производит оборудование для сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов. Компания выпускает автоматические и ручные мусоросортировочные комплексы, конвейерные системы для различных материалов. В рамках импортозамещения производит элементы для всех видов оборудования, которое используется в процессе работы с ТКО: прессы, оптические и баллистические сепараторы, разрыватели пакетов, измельчители материалов. Компания имеет шесть патентов на свою продукцию.
Основными заказчиками продукции Экомашгрупп являются операторы по обращению с ТКО. За весь период работы поставлено оборудования более чем на сто мусоросортировочных комплексов общей производительностью 8 миллионов тонн в год. В перспективе компания планирует выход на рынки Европейского Союза в течение 2023-2027 года.
Губернатор Тверской области И. Руденя
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При посещении предприятия глава региона и глава Минприроды обсудили варианты поддержки проектов. Один из них – строительство в Верхневолжье современного, экологически безопасного автоматического комплекса по сбору, сортировке и переработке ТКО. Также запланировано расширение производственных возможностей для выпуска новых импортозамещаемых видов продукции.
Глава Минприроды, которого цитирует пресс-служба, отметил успехи предприятий Верхневолжья, которые производят качественную и востребованную во многих регионах страны продукцию. Эта техника задействована в практической реализации мероприятий реформы в сфере ТКО.
Министр заявил, что в Тверской области в части национального проекта "Экология" все делается вовремя, и "мы понимаем, что деньги, которые выделяются региону, идут в дело".
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьЭкономика
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