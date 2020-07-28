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Сообщение о минировании в "Ашане" на севере Москвы оказалось ложным
Проверка в магазине торговой сети "Ашан" после анонимного сообщения о "минировании" на севере Москвы не выявила подозрительных предметов, угроза оказалась... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T20:49
ашан
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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7 495 645-6601 
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353
60
ашан, москва, происшествия

Сообщение о минировании в "Ашане" на севере Москвы оказалось ложным

20:49 28.07.2020
246
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГипермаркет "Ашан"
Гипермаркет Ашан
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Проверка в магазине торговой сети "Ашан" после анонимного сообщения о "минировании" на севере Москвы не выявила подозрительных предметов, угроза оказалась ложной, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о проверке правоохранителями магазина "Ашан" по адресу: Ходынский бульвар, дом 4, после получения сообщения с угрозой взрыва.
Сайт Комсомольской правды
Вчера, 15:54
Редакция "Комсомольской правды" работает после сообщения о "минировании"
"Проверка в "Ашане" завершена, угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
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АшанМоскваПроисшествия
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