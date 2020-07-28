https://ria.ru/20200728/1575070686.html
У 65 из 94 спасенных на Мальте мигрантов обнаружили коронавирус
По меньшей мере 65 из 94 мигрантов, спасенных с терпящей бедствие у берегов Мальты лодки, оказались заражены коронавирусом, сообщает издание Times of Malta. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T20:28
2020-07-28T20:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
мальта
в мире
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мальта
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, мальта, в мире
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
По меньшей мере 65 из 94 мигрантов, спасенных с терпящей бедствие у берегов Мальты
лодки, оказались заражены коронавирусом, сообщает издание Times of Malta
.
Накануне сообщалось, что береговая охрана Мальты спасла более 90 мигрантов.
По данным газеты, минздрав сообщил, что из 94 спасенных мигрантов результаты тестов готовы для 85 человек, из них у 65 уже нашли коронавирус. Еще девять человек ждут своих результатов. Как отмечает издание, это самый большой кластер коронавирусной инфекции на острове, однако власти заявляют, что с ним будет относительно легко справиться, так как мигранты практически ни с кем не контактировали.
"В соответствии со стандартной процедурой, мигранты, прибывающие на лодке, немедленно помещаются на карантин на 14 дней и сдают тесты. Мигранты с положительными пробами останутся на изоляции в центре первичного приема в Чале-Фаре, а остальные останутся на карантине, за ними будут следить", - приводит газета заявление минздрава.
Всего на Мальте было зарегистрировано 708 случаев COVID-19, выздоровели 665 человек, девять скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.