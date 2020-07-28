У 65 из 94 спасенных на Мальте мигрантов обнаружили коронавирус

По данным газеты, минздрав сообщил, что из 94 спасенных мигрантов результаты тестов готовы для 85 человек, из них у 65 уже нашли коронавирус. Еще девять человек ждут своих результатов. Как отмечает издание, это самый большой кластер коронавирусной инфекции на острове, однако власти заявляют, что с ним будет относительно легко справиться, так как мигранты практически ни с кем не контактировали.