https://ria.ru/20200728/1575070597.html
Netflix выложил трейлер анимационного сериала о мире Юрского периода
Netflix выложил первый трейлер мультсериала "Мир Юрского периода: Меловой лагерь", сообщает Collider. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T20:36
2020-07-28T20:36
культура
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dreamworks
стивен спилберг
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https://ria.ru/20200624/1573353434.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, колин треворроу, netflix, dreamworks, стивен спилберг