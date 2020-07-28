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Netflix выложил трейлер анимационного сериала о мире Юрского периода
Netflix выложил первый трейлер мультсериала "Мир Юрского периода: Меловой лагерь", сообщает Collider. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T20:36
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
кино и сериалы, новости культуры, колин треворроу, netflix, dreamworks, стивен спилберг

Netflix выложил трейлер анимационного сериала о мире Юрского периода

20:36 28.07.2020
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Netflix выложил первый трейлер мультсериала "Мир Юрского периода: Меловой лагерь", сообщает Collider.
В нем показаны приключения детей, которые пытаются выжить в условиях нашествия динозавров на тематический развлекательный парк.
Происходящее на экране напоминает сразу и "Мир Юрского периода", и "Парк Юрского периода".
Создатели шоу: Стивен Спилберг, Колин Треворроу и Фрэнк Маршалл.
Премьера на Netflix запланирована на 18 сентября.
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КультураКино и сериалыНовости культурыКолин ТреворроуNetflixDreamWorksСтивен Спилберг
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