Число зараженных коронавирусом в Британии за сутки увеличилось на 581

ЛОНДОН, 28 июл - РИА Новости, Мария Табак. Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 581, говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава страны.
Общее число заболевших составило 300 692.
Накануне прирост числа заболевших коронавирусом за сутки составлял 685.
Британские власти 17 июля приостановили публикацию ежедневной статистики о количестве смертей от коронавируса, после того как правительство дало указание пересмотреть методы подсчета данных в связи с опасениями, что цифры могли быть преувеличены. Исходя из прежних данных, на данный момент зарегистрировано 45 878 смертей от COVID-19. За сутки скончались 119 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.