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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575070511.html
Число зараженных коронавирусом в Британии за сутки увеличилось на 581
Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 581, говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава страны. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T20:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, великобритания, в мире

Число зараженных коронавирусом в Британии за сутки увеличилось на 581

20:23 28.07.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 28 июл - РИА Новости, Мария Табак. Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 581, говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава страны.
Общее число заболевших составило 300 692.
Накануне прирост числа заболевших коронавирусом за сутки составлял 685.
Британские власти 17 июля приостановили публикацию ежедневной статистики о количестве смертей от коронавируса, после того как правительство дало указание пересмотреть методы подсчета данных в связи с опасениями, что цифры могли быть преувеличены. Исходя из прежних данных, на данный момент зарегистрировано 45 878 смертей от COVID-19. За сутки скончались 119 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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