Число зараженных коронавирусом в Британии за сутки увеличилось на 581

Британские власти 17 июля приостановили публикацию ежедневной статистики о количестве смертей от коронавируса, после того как правительство дало указание пересмотреть методы подсчета данных в связи с опасениями, что цифры могли быть преувеличены. Исходя из прежних данных, на данный момент зарегистрировано 45 878 смертей от COVID-19. За сутки скончались 119 человек.