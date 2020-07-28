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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575070429.html
Число жертв коронавируса в мире превысило 650 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 16,3 миллиона, свыше 650 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной организации... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T20:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:419:2720:1949_1400x0_80_0_0_56e0a5b7b6e2ce0c6b5c709f8b28d644.jpg
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире

Число жертв коронавируса в мире превысило 650 тысяч

20:22 28.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 16,3 миллиона, свыше 650 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 16 341 920, скончались 650 805 пациентов с коронавирусом.
Район Синсаибаси в Осаке
1 июня, 08:57Распространение нового коронавируса
Японский эпидемиолог объяснил низкую смертность от COVID-19 в Азии
За последние сутки в мире выявили 226 783 новых случая заражения COVID-19 и 4 153 летальных исхода.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВесь мирВОЗВ мире
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