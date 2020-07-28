МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала "Царьград"

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российский МИД призвал профильные международные организации и правозащитное сообщество отреагировать на блокировку телеканала "Царьград" в сервисах Google.
Ранее сервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград" и одноименного телеканала, после чего в издании заявили о намерении обратиться в суд. Также в "Царьграде" обратили внимание на блокировку YouTube-аккаунта издания "Двуглавый орел". У "Царьграда" и "Двуглавого орла" общее руководство: по данным сайта "Царьграда", предприниматель Константин Малофеев - основатель телеканала "Царьград". Также он занимает должность председателя общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел".
"Призываем профильные международные организации и правозащитное сообщество отреагировать на данный недопустимый пример", - говорится в сообщении МИД РФ.
В ведомстве отметили, что выбранный модераторами видео-платформы момент для ограничения вещания российского СМИ, продвигающего православные ценности, "выглядит цинично": это произошло в важный для всех христиан в России праздник - День крещения Руси.
Как напомнили в МИД, это не первый случай подобного поведения со стороны американского технологического гиганта: 20 мая текущего года при схожих обстоятельствах были удалены аккаунты одного из ведущих крымских телеканалов "Крым 24" и информационных агентств "Anna News" и "News Front". Ранее блокировке также без каких-либо разъяснений подвергся ресурс "Федерального агентства новостей".
"Все эти факторы не оставляют сомнений в том, что решение "Google" – это очередной пример политической цензуры и нарушение свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации. В очередной раз американские монополисты технологического рынка идут на поводу у официального Вашингтона, проводящего с использованием недобросовестных методов кампанию по зачистке глобального информационного поля от российских источников", - заключили в ведомстве.