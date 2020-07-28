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МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала "Царьград"
Российский МИД призвал профильные международные организации и правозащитное сообщество отреагировать на блокировку телеканала "Царьград" в сервисах Google. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-29T01:23
телеканал царьград
константин малофеев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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google
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
телеканал царьград, константин малофеев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), youtube, google, общество

МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала "Царьград"

20:11 28.07.2020 (обновлено: 01:23 29.07.2020)
2055
© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российский МИД призвал профильные международные организации и правозащитное сообщество отреагировать на блокировку телеканала "Царьград" в сервисах Google.
Ранее сервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград" и одноименного телеканала, после чего в издании заявили о намерении обратиться в суд. Также в "Царьграде" обратили внимание на блокировку YouTube-аккаунта издания "Двуглавый орел". У "Царьграда" и "Двуглавого орла" общее руководство: по данным сайта "Царьграда", предприниматель Константин Малофеев - основатель телеканала "Царьград". Также он занимает должность председателя общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел".
Андрей Клишас
Вчера, 16:54
Клишас назвал незаконной блокировку телеканала "Царьград" на Youtube
"Призываем профильные международные организации и правозащитное сообщество отреагировать на данный недопустимый пример", - говорится в сообщении МИД РФ.
В ведомстве отметили, что выбранный модераторами видео-платформы момент для ограничения вещания российского СМИ, продвигающего православные ценности, "выглядит цинично": это произошло в важный для всех христиан в России праздник - День крещения Руси.
Как напомнили в МИД, это не первый случай подобного поведения со стороны американского технологического гиганта: 20 мая текущего года при схожих обстоятельствах были удалены аккаунты одного из ведущих крымских телеканалов "Крым 24" и информационных агентств "Anna News" и "News Front". Ранее блокировке также без каких-либо разъяснений подвергся ресурс "Федерального агентства новостей".
"Все эти факторы не оставляют сомнений в том, что решение "Google" – это очередной пример политической цензуры и нарушение свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации. В очередной раз американские монополисты технологического рынка идут на поводу у официального Вашингтона, проводящего с использованием недобросовестных методов кампанию по зачистке глобального информационного поля от российских источников", - заключили в ведомстве.
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телеканал ЦарьградКонстантин МалофеевМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)YouTubeGoogleОбщество
Популярные комментарии
1) Вызовите Гугл и влепите штраф в сотнях миллионов долларов, а не рублей. 2) Поинтересуйтесь у Китая о возможностях его знаменитого файервола. Имхо, там сильно ограничено количество точек входа в страну при дикой пропускной способности и контроле. 3) Развивайте домены .su, .рф
28 июля, 20:26
Александр Дьяков
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