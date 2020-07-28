МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала "Царьград"

В ведомстве отметили, что выбранный модераторами видео-платформы момент для ограничения вещания российского СМИ, продвигающего православные ценности, "выглядит цинично": это произошло в важный для всех христиан в России праздник - День крещения Руси.

Как напомнили в МИД, это не первый случай подобного поведения со стороны американского технологического гиганта: 20 мая текущего года при схожих обстоятельствах были удалены аккаунты одного из ведущих крымских телеканалов "Крым 24" и информационных агентств "Anna News" и "News Front". Ранее блокировке также без каких-либо разъяснений подвергся ресурс "Федерального агентства новостей".