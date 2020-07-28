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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в магазине "Ашан" на севере Москвы
Правоохранители приступили к проверке магазина торговой сети "Ашан" на севере Москвы после получения сообщения о "минировании", эвакуация людей не проводится,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T20:07
ашан
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
ашан, москва, происшествия

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в магазине "Ашан" на севере Москвы

20:07 28.07.2020
525
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТелефоны в дежурной части ОВД
Телефоны в дежурной части ОВД
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правоохранители приступили к проверке магазина торговой сети "Ашан" на севере Москвы после получения сообщения о "минировании", эвакуация людей не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва в магазине "Ашан" по адресу: Ходынский бульвар, 4", - сказал собеседник агентства.
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Вчера, 17:15
Угроза "минирования" московского ТЦ "Город" оказалась ложной
По его словам, специалисты оперативных служб проводят проверку всех помещений магазина. Эвакуация персонала и посетителей не проводится.
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АшанМоскваПроисшествия
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