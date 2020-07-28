https://ria.ru/20200728/1575070070.html
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в магазине "Ашан" на севере Москвы
Правоохранители приступили к проверке магазина торговой сети "Ашан" на севере Москвы после получения сообщения о "минировании", эвакуация людей не проводится,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T20:07
2020-07-28T20:07
ашан
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200728/1575060733.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ашан, москва, происшествия