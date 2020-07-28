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На востоке Москвы нашли предмет, похожий на мину времен войны
Предмет, похожий на мину времен Великой отечественной войны, обнаружен во вторник вечером при проведении ремонтных работ на территории промышленной зоны на... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T20:04
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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60
москва, происшествия

На востоке Москвы нашли предмет, похожий на мину времен войны

20:04 28.07.2020
198
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Предмет, похожий на мину времен Великой отечественной войны, обнаружен во вторник вечером при проведении ремонтных работ на территории промышленной зоны на востоке Москвы, ожидается прибытие саперов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На территории промзоны, по адресу: улица Кусковская, дом 12, при проведении ремонтных работ найден предмет, похожий на мину времен войны", - сказал собеседник агентства.
По его словам, место опасной находки оцеплено, ожидается прибытие кинологов.
Служебная машина МЧС
27 июля, 15:41
На северо-западе Москвы обнаружили снаряд времен войны
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МоскваПроисшествия
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