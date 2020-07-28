https://ria.ru/20200728/1575069930.html
На востоке Москвы нашли предмет, похожий на мину времен войны
Предмет, похожий на мину времен Великой отечественной войны, обнаружен во вторник вечером при проведении ремонтных работ на территории промышленной зоны на... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T20:04
2020-07-28T20:04
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200727/1574992341.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия