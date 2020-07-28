В Саратовской области заявили о росте числа внебольничных пневмоний

САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число внебольничных пневмоний в Число внебольничных пневмоний в Саратовской области в текущем году возросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что связано с циркуляцией коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в области произошел рост заболеваемости внебольничными пневмониями в 2,4 раза… На территории области эпидемиологическая ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями обусловлена циркуляцией нового возбудителя", - сказал Костин во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.

Он отметил, что число случаев вирусной пневмонии в регионе выросло в 756 раз. "Такой значительный скачок (произошел) по сравнению с 2019 годом, когда вспышки заболеваемости не наблюдалось и было зарегистрировано лишь два случая вирусной пневмонии", - пояснил министр.

По его словам, в области сохраняется нагрузка на стационары, в которых из 2518 развернутых коек заняты 1705, из них более 88% занимают пациенты с пневмонией, лечение которых занимает длительный период. "К сожалению, на сегодняшний день серьезная нагрузка на стационары сохраняется", - подчеркнул Костин.

Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 9111 случаев заражения коронавирусом , умерло 56 пациентов, выздоровело 5369.