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В Саратовской области заявили о росте числа внебольничных пневмоний
Число внебольничных пневмоний в Саратовской области в текущем году возросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что связано с циркуляцией... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T20:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, саратовская область, общество

В Саратовской области заявили о росте числа внебольничных пневмоний

20:03 28.07.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Илья Наймушин
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САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число внебольничных пневмоний в Саратовской области в текущем году возросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что связано с циркуляцией коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в области произошел рост заболеваемости внебольничными пневмониями в 2,4 раза… На территории области эпидемиологическая ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями обусловлена циркуляцией нового возбудителя", - сказал Костин во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.
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Он отметил, что число случаев вирусной пневмонии в регионе выросло в 756 раз. "Такой значительный скачок (произошел) по сравнению с 2019 годом, когда вспышки заболеваемости не наблюдалось и было зарегистрировано лишь два случая вирусной пневмонии", - пояснил министр.
По его словам, в области сохраняется нагрузка на стационары, в которых из 2518 развернутых коек заняты 1705, из них более 88% занимают пациенты с пневмонией, лечение которых занимает длительный период. "К сожалению, на сегодняшний день серьезная нагрузка на стационары сохраняется", - подчеркнул Костин.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 9111 случаев заражения коронавирусом, умерло 56 пациентов, выздоровело 5369.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСаратовская областьОбщество
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