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Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии есть ребенок
Врачи скорой помощи доставили шестерых человек, в том числе одного ребёнка, в больницу после столкновения автобуса с фурой в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T19:55
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
салаватский район
происшествия
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республика башкортостан
салаватский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), салаватский район, происшествия

Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии есть ребенок

19:54 28.07.2020 (обновлено: 19:55 28.07.2020)
883
© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
УФА, 28 июл - РИА Новости. Врачи скорой помощи доставили шестерых человек, в том числе одного ребёнка, в больницу после столкновения автобуса с фурой в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по республике.
Ранее башкирская полиция сообщила, что в Салаватском районе столкнулись микроавтобус и фура. Ведомство сообщало о двух погибших и четверых раненых.
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"В результате ДТП из числа пассажиров, находящихся в микроавтобусе, погибли два человека, по уточненным данным, шесть человек, из них один ребенок 2012 года рождения, доставлены в лечебное учреждение для дальнейшего осмотра. Состояние уточняется", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
По данным спасательного ведомства, на месте аварии и в больнице работают психологи. Оставшиеся пассажиры на резервном автобусе продолжат движение по маршруту.
В минздраве Башкирии РИА Новости сообщили, что из шести пострадавших пятерых доставили в Малоязовскую центральную районную больницу. "На месте работало три бригады скорой медицинской помощи, состояние пострадавших разной степени тяжести", - сказал агентству представитель министерства.
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Республика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Салаватский районПроисшествия
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