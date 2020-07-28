https://ria.ru/20200728/1575069485.html
Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии есть ребенок
Врачи скорой помощи доставили шестерых человек, в том числе одного ребёнка, в больницу после столкновения автобуса с фурой в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T19:54
2020-07-28T19:55
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
салаватский район
происшествия
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республика башкортостан
салаватский район
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568798980_0:382:2332:1693_1400x0_80_0_0_f214fd2771ac985d399b63dc7d3eda78.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), салаватский район, происшествия
УФА, 28 июл - РИА Новости.
Врачи скорой помощи доставили шестерых человек, в том числе одного ребёнка, в больницу после столкновения автобуса с фурой в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС
по республике.
Ранее башкирская полиция сообщила, что в Салаватском районе
столкнулись микроавтобус и фура. Ведомство сообщало о двух погибших и четверых раненых.
"В результате ДТП из числа пассажиров, находящихся в микроавтобусе, погибли два человека, по уточненным данным, шесть человек, из них один ребенок 2012 года рождения, доставлены в лечебное учреждение для дальнейшего осмотра. Состояние уточняется", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
По данным спасательного ведомства, на месте аварии и в больнице работают психологи. Оставшиеся пассажиры на резервном автобусе продолжат движение по маршруту.
В минздраве Башкирии РИА Новости сообщили, что из шести пострадавших пятерых доставили в Малоязовскую центральную районную больницу. "На месте работало три бригады скорой медицинской помощи, состояние пострадавших разной степени тяжести", - сказал агентству представитель министерства.