Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии есть ребенок

"В результате ДТП из числа пассажиров, находящихся в микроавтобусе, погибли два человека, по уточненным данным, шесть человек, из них один ребенок 2012 года рождения, доставлены в лечебное учреждение для дальнейшего осмотра. Состояние уточняется", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.