Гейтс раскритиковал систему тестов на коронавирус в США

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал "бессмысленной тратой времени и средств" систему тестирования на коронавирус в США в ее нынешнем виде.
"Сейчас, когда вы ждете больше трех дней, иногда даже неделю, чтобы получить результат теста, никто не должен платить за это даже один доллар. Это сумасшествие. Вы должны получить их как можно скорее, чтобы зараженные меняли модель поведения и не могли инфицировать других", — заявил предприниматель в интервью телеканалу CNBC.
Гейтс, фонд которого спонсирует создание вакцины против COVID-19, с начала пандемии приобрел в американских СМИ репутацию эксперта по коронавирусу. В интервью телеканалу он также выразил мнение, что подбор необходимых препаратов к концу года позволит снизить смертность от заболевания.
С начала эпидемии в США коронавирусом заразились 4 294 770 человек, скончались более 148 тысяч, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
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