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Гейтс раскритиковал систему тестов на коронавирус в США
Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал "бессмысленной тратой времени и средств" систему тестирования на коронавирус в США в ее нынешнем виде. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T23:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
microsoft corporation
билл гейтс
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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коронавирус covid-19, microsoft corporation, билл гейтс, сша, в мире

Гейтс раскритиковал систему тестов на коронавирус в США

19:54 28.07.2020 (обновлено: 23:12 28.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал "бессмысленной тратой времени и средств" систему тестирования на коронавирус в США в ее нынешнем виде.
"Сейчас, когда вы ждете больше трех дней, иногда даже неделю, чтобы получить результат теста, никто не должен платить за это даже один доллар. Это сумасшествие. Вы должны получить их как можно скорее, чтобы зараженные меняли модель поведения и не могли инфицировать других", — заявил предприниматель в интервью телеканалу CNBC.
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
24 июля, 07:36Распространение нового коронавируса
Гейтс прокомментировал теории о его "причастности" к пандемии COVID-19
Гейтс, фонд которого спонсирует создание вакцины против COVID-19, с начала пандемии приобрел в американских СМИ репутацию эксперта по коронавирусу. В интервью телеканалу он также выразил мнение, что подбор необходимых препаратов к концу года позволит снизить смертность от заболевания.
С начала эпидемии в США коронавирусом заразились 4 294 770 человек, скончались более 148 тысяч, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Microsoft CorporationБилл ГейтсСШАВ мире
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