Гейтс раскритиковал систему тестов на коронавирус в США

Гейтс, фонд которого спонсирует создание вакцины против COVID-19, с начала пандемии приобрел в американских СМИ репутацию эксперта по коронавирусу. В интервью телеканалу он также выразил мнение, что подбор необходимых препаратов к концу года позволит снизить смертность от заболевания.