В Киеве переименовали улицу Российскую

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Киевский горсовет проголосовал за переименование улицы Российской в Дарницком районе города на улицу Юрия Литвинского, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

"Литвинский Юрий Алексеевич — активный участник Революции Достоинства, полковник резерва (посмертно), боец батальона оперативного назначения "Донбасс" Национальной гвардии Украины , участвовал в освобождении территории Донбасса. Погиб от пули снайпера", — говорится в сообщении на сайте мэрии Киева

В горсовете отмечают, что при переименовании улицы нет необходимости изменять адрес регистрации в паспорте, это можно сделать только по собственному желанию.