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В Киеве переименовали улицу Российскую
Киевский горсовет проголосовал за переименование улицы Российской в Дарницком районе города на улицу Юрия Литвинского, сообщила пресс-служба столичной мэрии. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T20:27
донбасс
киев
украина
в мире
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Надо было улицу Российскую переименовывать в Американскую. Так было бы честнее...
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Все теперь заживут :)
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донбасс
киев
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/153192/01/1531920183_0:1:4834:2720_1400x0_80_0_0_5a8dce2cd1b536debeb3671a0ae68ca2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
донбасс, киев, украина, в мире

В Киеве переименовали улицу Российскую

19:47 28.07.2020 (обновлено: 20:27 28.07.2020)
3751
CC0 / Artem_Apukhtin / Киев
Киев
CC0 / Artem_Apukhtin /
КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Киевский горсовет проголосовал за переименование улицы Российской в Дарницком районе города на улицу Юрия Литвинского, сообщила пресс-служба столичной мэрии.
"Литвинский Юрий Алексеевич — активный участник Революции Достоинства, полковник резерва (посмертно), боец батальона оперативного назначения "Донбасс" Национальной гвардии Украины, участвовал в освобождении территории Донбасса. Погиб от пули снайпера", — говорится в сообщении на сайте мэрии Киева.
В горсовете отмечают, что при переименовании улицы нет необходимости изменять адрес регистрации в паспорте, это можно сделать только по собственному желанию.
"Документы на право собственности, авто и другие правоустанавливающие документы, в которых указано старое название, остаются в силе. Переименование улицы также никоим образом не влияет на реализацию избирательного права", — добавили в мэрии.
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146130431851
Обсудить 15
ДонбассКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Надо было улицу Российскую переименовывать в Американскую. Так было бы честнее...
28 июля, 20:10
Нефертити Васильевна Фишман
2490000
Все теперь заживут :)
28 июля, 20:17
ASAlex Smolov
8160000
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