https://ria.ru/20200728/1575069221.html
В Киеве переименовали улицу Российскую
Киевский горсовет проголосовал за переименование улицы Российской в Дарницком районе города на улицу Юрия Литвинского, сообщила пресс-служба столичной мэрии. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T19:47
2020-07-28T20:27
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https://ria.ru/20200518/1571594638.html
Нефертити Васильевна Фишман
Надо было улицу Российскую переименовывать в Американскую. Так было бы честнее...
33
Alex Smolov
Все теперь заживут :)
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донбасс
киев
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РИА Новости
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, киев, украина, в мире
КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Киевский горсовет проголосовал за переименование улицы Российской в Дарницком районе города на улицу Юрия Литвинского, сообщила пресс-служба столичной мэрии.
"Литвинский Юрий Алексеевич — активный участник Революции Достоинства, полковник резерва (посмертно), боец батальона оперативного назначения "Донбасс" Национальной гвардии Украины
, участвовал в освобождении территории Донбасса. Погиб от пули снайпера", — говорится в сообщении
на сайте мэрии Киева
.
В горсовете отмечают, что при переименовании улицы нет необходимости изменять адрес регистрации в паспорте, это можно сделать только по собственному желанию.
"Документы на право собственности, авто и другие правоустанавливающие документы, в которых указано старое название, остаются в силе. Переименование улицы также никоим образом не влияет на реализацию избирательного права", — добавили в мэрии.