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В Израиле еще более двух тысяч человек заболели COVID-19
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле возросло за сутки на 2 210 и составило к вечеру вторника 65 791, еще 12 пациентов с таким диагнозом... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T19:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, израиль, в мире

В Израиле еще более двух тысяч человек заболели COVID-19

19:46 28.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле возросло за сутки на 2 210 и составило к вечеру вторника 65 791, еще 12 пациентов с таким диагнозом скончались, общее число умерших достигло 486, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным министерства, сейчас в стране больны 33 148 человек, в тяжелом состоянии находятся 316 пациентов, из них 97 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 32 157 человек уже выздоровели.
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Из-за роста заболеваемости правительство Израиля ранее приняло решение о закрытии пляжей, бассейнов, тренажерных залов и ресторанов, однако на этой неделе комиссия кнессета по коронавирусу последовательно отменила эти ограничения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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