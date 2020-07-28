https://ria.ru/20200728/1575069193.html
В Израиле еще более двух тысяч человек заболели COVID-19
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле возросло за сутки на 2 210 и составило к вечеру вторника 65 791, еще 12 пациентов с таким диагнозом... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T19:46
2020-07-28T19:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
израиль
в мире
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, израиль, в мире