Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Посетители у входа в отделение пенсионного фонда

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.

В частности, в Бюджетный кодекс хотят внести уточнения, что конфисковать в пользу ПФР могут не только имущество, но и деньги, если не удалось доказать законность их получения.

"По сути — это техническая правка", — сказали в министерстве.

Проект уже внесли в правительство, новые нормы могут вступить в силу до конца года.

"Подводных камней" нет

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве Алексей Зубец считает, что в поправке не стоит искать "подводных камней".

"Пенсионный фонд в России дефицитен – деньги, которые он собирает, недостаточны для того, чтобы выплачивать пенсии и, так или иначе, правительство финансирует Пенсионный фонд за счет дотаций", - сказал эксперт в интервью радио Sputnik