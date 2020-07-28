https://ria.ru/20200728/1575068686.html
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T19:32
2020-07-28T19:50
экономика
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dega3333
"Пенсионный фонд в России дефицитен..."... а за прошлый год он прибыль показал, вы уж определитесь, там в Кремле....
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РИА Новости
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2020
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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экономика
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
В частности, в Бюджетный кодекс хотят внести уточнения, что конфисковать в пользу ПФР могут не только имущество, но и деньги, если не удалось доказать законность их получения.
"По сути — это техническая правка", — сказали в министерстве.
Проект уже внесли в правительство, новые нормы могут вступить в силу до конца года.
"Подводных камней" нет
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве Алексей Зубец считает, что в поправке не стоит искать "подводных камней".
"Пенсионный фонд в России дефицитен – деньги, которые он собирает, недостаточны для того, чтобы выплачивать пенсии и, так или иначе, правительство финансирует Пенсионный фонд за счет дотаций", - сказал эксперт в интервью радио Sputnik
.
По его словам, это техническая мера, которая будет направлять полученные деньги, связанные с конфискацией средств, в Пенсионный фонд, минуя правительство.