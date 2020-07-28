В Греции за сутки выявили 52 новых случая COVID-19

АФИНЫ, 28 июл - РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявлены 52 новых случая инфицирования COVID-19, семь из них обнаружены на контроле при въезде в страну, сообщила во вторник национальная организация общественного здравоохранения.

Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 4279.

За минувшие сутки один человек умер от коронавируса , всего в Греции от COVID-19 умерли 203 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся восемь человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 127 человек, говорится в сообщении.

Между тем по решению правительства Греции с 29 июля ношение маски станет обязательным в закрытых помещениях.

Правительство, по предложению экспертов, с 29 июля решило обязать использование маски в магазинах розничной торговли и различных службах госучреждений, в банках, в больницах, кабинетах врачей и диагностических центрах, в продовольственных магазинах, в парикмахерских и салонах красоты, в общественном транспорте и такси, в лифтах, на судах и в самолетах.

Штраф для нарушителей составит 150 евро.