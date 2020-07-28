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В Греции за сутки выявили 52 новых случая COVID-19
В Греции за минувшие сутки выявлены 52 новых случая инфицирования COVID-19, семь из них обнаружены на контроле при въезде в страну, сообщила во вторник... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T19:31
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, греция, в мире

В Греции за сутки выявили 52 новых случая COVID-19

19:31 28.07.2020
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© РИА Новости / Костис НтантамисСотрудник коммунальной службы в Афинах
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
АФИНЫ, 28 июл - РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявлены 52 новых случая инфицирования COVID-19, семь из них обнаружены на контроле при въезде в страну, сообщила во вторник национальная организация общественного здравоохранения.
Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 4279.
За минувшие сутки один человек умер от коронавируса, всего в Греции от COVID-19 умерли 203 человека.
В отделениях интенсивной терапии находятся восемь человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 127 человек, говорится в сообщении.
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Между тем по решению правительства Греции с 29 июля ношение маски станет обязательным в закрытых помещениях.
Правительство, по предложению экспертов, с 29 июля решило обязать использование маски в магазинах розничной торговли и различных службах госучреждений, в банках, в больницах, кабинетах врачей и диагностических центрах, в продовольственных магазинах, в парикмахерских и салонах красоты, в общественном транспорте и такси, в лифтах, на судах и в самолетах.
Штраф для нарушителей составит 150 евро.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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