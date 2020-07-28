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Удмуртская Республика
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В Удмуртии в 2020 году более шести тысяч домовладений обеспечат газом
Власти Удмуртии обеспечат газификацией более шести тысяч домовладений региона в 2020 году, заявил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T19:31
удмуртская республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
глазов
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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), глазов, общество

В Удмуртии в 2020 году более шести тысяч домовладений обеспечат газом

19:31 28.07.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты
© РИА Новости / Константин Михальчевский
УФА, 28 июл – РИА Новости. Власти Удмуртии обеспечат газификацией более шести тысяч домовладений региона в 2020 году, заявил глава республики Александр Бречалов.
"Мы приняли решение начать первый этап строительства газопровода на участках высокого и среднего давления с установкой двух распределительных шкафов в микрорайоне Западный в городе Глазове уже в текущем году. Это ускорит возможность подключения домовладений", - сообщил Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Он пояснил, что в 2020 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 35 объектов газификации в трех городах и 15 районах Удмуртии.
"Если перейти на язык цифр, то в 2020 году будет проложено свыше 400 километров новых газовых сетей в 57 населённых пунктах. Это даст возможность более 6 тысячам домовладений подключиться к голубому топливу. Параллельно идёт работа и на перспективу. Разрабатывается программа развития газоснабжения Удмуртии на 2021-2025 годы, в которой уже обозначены основные этапы и объекты строительства. Это 33 объекта в Игринском, Шарканском, Якшур-Бодьинском, Вавожском, Завьяловском, Кезском, Глазовском, Сарапульском, Дебёсском, Балезинском, Каракулинском, Увинском, Камбарском, Селтинском и Граховском районах", - написал глава Удмуртии в соцсети.
По его словам, начиная с 2021 года за 5 лет в регионе планируется построить 530 километров межпоселковых и более 700 километров внутрипоселковых сетей в 140 населённых пунктах Удмуртии.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)ГлазовОбщество
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