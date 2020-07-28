В Удмуртии в 2020 году более шести тысяч домовладений обеспечат газом

Он пояснил, что в 2020 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 35 объектов газификации в трех городах и 15 районах Удмуртии.

"Если перейти на язык цифр, то в 2020 году будет проложено свыше 400 километров новых газовых сетей в 57 населённых пунктах. Это даст возможность более 6 тысячам домовладений подключиться к голубому топливу. Параллельно идёт работа и на перспективу. Разрабатывается программа развития газоснабжения Удмуртии на 2021-2025 годы, в которой уже обозначены основные этапы и объекты строительства. Это 33 объекта в Игринском, Шарканском, Якшур-Бодьинском, Вавожском, Завьяловском, Кезском, Глазовском, Сарапульском, Дебёсском, Балезинском, Каракулинском, Увинском, Камбарском, Селтинском и Граховском районах", - написал глава Удмуртии в соцсети.