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Абхазия продлевает ограничения на въезд из-за коронавируса
Абхазия продлила ограничения на пересечение границы с РФ из-за ситуации коронавирусом до 4 августа, сообщает пресс-служба президента республики. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T21:30
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353
60
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Абхазия продлевает ограничения на въезд из-за коронавируса

19:41 28.07.2020 (обновлено: 21:30 28.07.2020)
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© Sputnik / Томас ТхайцукГраница России и Абхазии
Граница России и Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
СУХУМ, 28 июл - РИА Новости. Абхазия продлила ограничения на пересечение границы с РФ из-за ситуации коронавирусом до 4 августа, сообщает пресс-служба президента республики.
"На основании решения координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции COVID-19 от 27 июля 2020 года: внести в распоряжение президента Абхазии от 30 июня 2020 года следующие изменения: а) в пунктах 2-4 слова "28 июля" заменить словами "4 августа", - говорится в документе.
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Ранее сообщалось, что представители Роспотребнадзора, находившиеся с 23 по 26 июля с инспекцией туристических объектов в Абхазии, посчитали эпидемиологическую обстановку в республике благополучной.
Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 63, выздоровевших - 37. Двое скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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