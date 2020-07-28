Абхазия продлевает ограничения на въезд из-за коронавируса

"На основании решения координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции COVID-19 от 27 июля 2020 года: внести в распоряжение президента Абхазии от 30 июня 2020 года следующие изменения: а) в пунктах 2-4 слова "28 июля" заменить словами "4 августа", - говорится в документе.