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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575068091.html
Аксенов сообщил о вспышке коронавируса в администрации Ялты
Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована среди сотрудников городской администрации Ялты, заразились более 20 человек, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T19:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей аксенов (политик)
ялта
общество
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572170592_0:326:3051:2042_1400x0_80_0_0_344fa1d4fae5bdc3215e62be839b5966.jpg
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), ялта, общество

Аксенов сообщил о вспышке коронавируса в администрации Ялты

19:18 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории держит контейнеры с биоматериалом
Сотрудник лаборатории держит контейнеры с биоматериалом
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована среди сотрудников городской администрации Ялты, заразились более 20 человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"У нас в Ялте заражения в органах власти. Более 20 человек сегодня в ялтинской администрации заболели коронавирусом. Все на дистанционной работе", - сказал Аксенов журналистам.
Всего республике зарегистрировано 1 139 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровел 841 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей Аксенов (политик)ЯлтаОбщество
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