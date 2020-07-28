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Полеты в Турцию и Великобританию из Внуково возобновятся в августе
Полеты в Турцию и Великобританию из московского "Внуково" возобновятся в августе, рейсы в Танзанию на данный момент не запланированы, сообщает аэропорт. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T19:49
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
анталья (провинция)
великобритания
стамбул
танзания
в мире
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анталья (провинция)
великобритания
стамбул
танзания
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569769184_0:110:3249:1938_1400x0_80_0_0_2c6c0ede1e5926582be6d738f3e5a84a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, анталья (провинция), великобритания, стамбул, танзания, в мире

Полеты в Турцию и Великобританию из Внуково возобновятся в августе

19:49 28.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты на стоянке в аэропорту Внуково
Самолеты на стоянке в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Полеты в Турцию и Великобританию из московского "Внуково" возобновятся в августе, рейсы в Танзанию на данный момент не запланированы, сообщает аэропорт.
"Непосредственно из аэропорта "Внуково" сообщение будет восстановлено с пунктами назначения в Турции (Стамбул (оба аэропорта), Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум) и в Великобритании (Лондон-Лутон). Рейсы в Танзанию на данный момент ни одним из авиаперевозчиков-партнеров не запланированы", - говорится в сообщении.
Рейсы в Турцию будут выполнять следующие авиаперевозчики: "Победа", Turkish Airlines, Azur Air, iFly. Рейсы в Великобританию будут осуществляться авиакомпанией Wizz Air UK.
"В среднем, по всем направлениям запланировано выполнение около (80-ти полетных секторов) 40 разворотных рейсов в сутки", - отмечает аэропорт.
В пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
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Приостановка авиасообщения из-за коронавирусаАнталья (провинция)ВеликобританияСтамбулТанзанияВ мире
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