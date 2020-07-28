https://ria.ru/20200728/1575067652.html
В Приамурье число умерших пациентов с COVID-19 достигло 48
Число скончавшихся от COVID-19 в Амурской области достигло 48, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T19:03
2020-07-28T19:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
амурская область
общество
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амурская область
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амурская область, общество