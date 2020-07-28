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Распространение нового коронавируса
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В Приамурье число умерших пациентов с COVID-19 достигло 48
Число скончавшихся от COVID-19 в Амурской области достигло 48, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T19:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
амурская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амурская область, общество

В Приамурье число умерших пациентов с COVID-19 достигло 48

19:03 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Число скончавшихся от COVID-19 в Амурской области достигло 48, сообщает правительство региона.
По данным на 27 июля, в регине скончались 43 пациента с коронавирусом.
"Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 48 человек, из них 67% приходится на лиц старше 65 лет", - говорится в оперативной сводке правительства Амурской области во вторник.
Всего в регионе выявлено 2660 случаев заболевания, 1544 человека выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Амурская областьОбщество
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